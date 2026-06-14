Operation Valiant One: Kritiken und Besetzung zum Survival-Kriegsfilm

Der Kriegsfilm Operation Valiant One von Regiedebütant Steve Barnett handelt von einer US-Militäreinheit, die nach einem Absturz in Nordkorea ums Überleben kämpft. Mit Chase Stokes und Lana Condor in den Hauptrollen ist der Low-Budget-Film eine Mischung aus Lone Survivor und Survival-Thriller, die geteilte Reaktionen hervorruft.

Der Kriegsfilm Operation Valiant One , das Regiedebüt von Steve Barnett , erzählt die Geschichte einer US-Militäreinheit, die nach einem Absturz über nordkoreanischem Gebiet ums Überleben kämpft und vor der Gefangennahme durch das nordkoreanische Regime fliehen muss.

Die Handlung erinnert an Lone Survivor, jedoch ist der Schauplatz hier Nordkorea statt Afghanistan. Regisseur Barnett war zuvor als Produzent tätig und wirkte an Filmen wie Land of the Dead, 300 und A Killer Romance mit. Der Film ist mit einem sehr niedrigen Budget produziert worden, was sich in der Streaming-Qualität bemerkbar macht. Wer höhere Produktionsstandards erwartet, wird enttäuscht sein.

Wer sich jedoch auf den Stil einlässt, kann gut unterhalten werden. Die Besetzung umfasst Outer Banks-Star Chase Stokes und Lana Condor aus der To All the Boys-Trilogie, ergänzt durch Callan Mulvey, Jonathan Whitesell, Desmin Borges, Jun Che und Ronald Patrick Thompson. Die Reaktionen auf den Film sind gemischt: Einige loben ihn als exzellenten Film, der an Helden erinnert, andere bezeichnen ihn als den schlechtesten Militärfilm aller Zeiten und kritisieren die Qualität der Militärberatung.

Parallel wird auf weitere Survival-Thriller wie einen Netflix-Film mit Brad Pitt als Ex-Navy-Seal und die Serie Outer Banks hingewiesen, die ähnliche Themen bedienen. Insgesamt ist Operation Valiant One ein Low-Budget-Survival-Kriegsfilm, der trotz Schwächen in der Produktion für Fans des Genres eine unterhaltsame Option darstellt





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