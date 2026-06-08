Operative Entlastung für Monteurwohnungs-Betreiber: Homery Living GmbH übernimmt das Tagesgeschäft

Die Homery Living GmbH offers Betreibern von Monteurwohnungen eine umfassende Done-for-you-Dienstleistung. Das Unternehmen übernimmt das gesamte operative Vermietungsgeschäft - von der ersten Anfrage über Preisverhandlungen bis zur Gästebetreuung und Reinigungskoordination. Durch systematische Bestandsaufnahme und Optimierung der Online-Präsenz sorgt der spezialisierte Partner für höhere Auslastung, professionellere Abläufe und spürbare Entlastung der Vermieter.

Viele Betreiber von Monteurwohnungen glauben, dass eine erfolgreiche Vermietung vor allem davon abhängt, die Unterkunft auf den richtigen Plattformen zu inserieren. In der Praxis entscheidet jedoch etwas ganz anderes über Auslastung , Buchungen und Wirtschaft lichkeit: die tägliche operative Arbeit im Hintergrund.

Warum genau hier die größten Herausforderungen entstehen und wie die Homery Living GmbH Betreiber nachhaltig entlastet, erfahren Sie hier. Was auf den ersten Blick nach einem gut laufenden Nebenmodell aussieht, wird für viele Vermieter von Monteurwohnungen schon nach kurzer Zeit zum Kraftakt. Anfragen, Telefonate, E-Mails, Anreisen, Reinigungen und Rückfragen laufen nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Besonders schwierig wird es, wenn kein Team im Hintergrund arbeitet und Vertrieb, Buchungen, Gästebetreuung, Reinigung und Verwaltung an einer Person hängen.

Hinzu kommt: Viele Betreiber führen ihre Monteurunterkünfte neben einem Hauptgeschäft. Dauerhafte Erreichbarkeit ist dann kaum machbar. Die Folgen sind im Alltag schnell spürbar: Anfragen werden zu spät beantwortet, Firmenkunden erreichen keinen verlässlichen Ansprechpartner und freie Monteurzimmer bleiben leer, weil niemand aktiv nachfasst oder passende Unternehmen anspricht. Auch Preise werden oft zu schnell akzeptiert, statt sauber verhandelt zu werden.

Wer Monteurwohnungen allein betreibt, verliert irgendwann nicht nur den Überblick - er verliert auch Buchungen, Preise und Nerven. Und das oft, ohne zu merken, dass es nicht am Markt liegt, sondern an den eigenen Abläufen, erklärt Viktor Svetlov, Geschäftsführer der Homery Living GmbH. Der effektivste Weg aus diesem Alltag ist kein neues Tool und kein einzelner Mitarbeiter, sondern ein spezialisierter Partner, der das gesamte operative Geschäft kennt und täglich mitarbeitet, so Melissa Svetlov.

Genau an diesem Punkt setzt die Homery Living GmbH an. Das Unternehmen bietet Betreibern von Monteurwohnungen eine umfassende Done-for-you-Dienstleistung und übernimmt große Teile des operativen Vermietungsgeschäfts. Ziel ist es, Betreiber im Alltag spürbar zu entlasten und gleichzeitig professionellere Abläufe rund um Vermietung, Betreuung und Auslastung zu schaffen. Anders als klassische Verwaltungen versteht sich die Homery Living GmbH nicht als reine Verwaltungsstelle, sondern als aktiver Partner im Tagesgeschäft.

Inzwischen betreut das Unternehmen über 1.000 Betten und kennt die Herausforderungen der Branche aus zahlreichen praktischen Fällen. Dabei übernehmen die Experten nicht nur die Verwaltung bestehender Inserate, sondern kümmern sich um Anfragen, Firmenkommunikation, Preisverhandlungen, Buchungen, Verlängerungen, Gästebetreuung, Reinigungskoordination und die Lösung operativer Problemfälle. Während Viktor Svetlov vor allem die technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Prozesse verantwortet, übernimmt Melissa Svetlov schwerpunktmäßig Vertrieb, Kommunikation und die tägliche Betreuung von Firmenkunden und Monteuren. Homery Living GmbH: Der Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Damit die operative Betreuung später reibungslos funktioniert, beginnt jede Zusammenarbeit mit einer gründlichen Bestandsaufnahme. Darum verschaffen sich die Experten der Homery Living GmbH zunächst einen umfassenden Überblick über die vorhandenen Wohnungen und Strukturen. Dabei werden sämtliche relevanten Informationen systematisch erfasst. Dazu gehören unter anderem die Anzahl der verfügbaren Betten, die Ausstattung einzelner Wohnungen, Zugangsmöglichkeiten, Schlüsselorte, elektronische Zugangssysteme sowie besondere Merkmale der Unterkünfte.

Auch Details wie Waschmaschinen, Trockner, Kellerbereiche oder individuelle Besonderheiten einzelner Einheiten werden dokumentiert. Diese Informationen sind wichtig, weil Firmenkunden und Monteure häufig sehr konkrete Fragen zu Ausstattung, Aufenthaltsbedingungen und Verfügbarkeit stellen. Gleichzeitig analysiert das Team um Viktor Svetlov und Melissa Svetlov bestehende Inserate, Bilder und Prozesse. Schwächen bei der Darstellung werden offen angesprochen.

Wo nötig, empfiehlt das Unternehmen professionelle Fotos und legt Inserate auf relevanten Portalen neu an oder optimiert bestehende Einträge. Ziel ist nicht nur, dass Monteurunterkünfte online sichtbar sind. Sie sollen für Firmenkunden nachvollziehbar, vertrauenswürdig und unkompliziert buchbar wirken. Unprofessionelle Handyfotos, unaufgeräumte Räume oder unklare Beschreibungen zählen aus Sicht des Unternehmens zu den häufigsten Gründen für schwache Vermietungsergebnisse.

Viele Betreiber wundern sich, warum ihre Wohnungen nicht gebucht werden - dabei liegt die Antwort oft schon im ersten Bild des Inserats. Eine gute Wohnung kann unter ihren Möglichkeiten bleiben, wenn sie nicht professionell präsentiert wird. Deshalb betrachten wir nicht nur die Unterkunft selbst, sondern den gesamten Vermietungsprozess, erklärt Viktor Svetlov. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz möchte die Homery Living GmbH die Branche der Monteurwohnungen nachhaltig professionalisieren und Betreibern mehr Zeit und wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen





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