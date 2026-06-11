Operative Newsflow für Wolfram-Investoren: Western Star Resources meldet erfolgreiche Explorationsphase auf historischem Rowland-Tungsten-Projekt in Nevada

Nach den jüngsten Explorationserfolgen startet Western Star den klassischen Newsflow-Zyklus, auf den Rohstoffinvestoren besonders achten. Die Veröffentlichung einer erfolgreichen Explorationsphase auf dem historischen Rowland-Tungsten-Projekt in Nevada könnte die gesamte Story in eine völlig neue Liga katapultieren.

Nach den jüngsten Explorationserfolgen startet Western Star den klassischen Newsflow-Zyklus, auf den Rohstoffinvestoren besonders achten. - ADVERTORIAL / WERBUNG - Im Auftrag von Western Star Resources Inc. (WKN: A408R6) - Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende dieses Beitrags - Plötzlich wird aus einer alten Nevada-Mine vielleicht deutlich mehr als nur eine weitere Rohstoff-Spekulation.

Liebe Leserinnen und Leser, noch vor wenigen Wochen war Western Star Resources Inc. (WKN: A408R6 | ISIN: CA95960L2003) für viele Anleger vor allem eine hochspekulative Wette auf einen geopolitischen Ausnahmezustand: Die USA stehen bei Wolfram praktisch mit dem Rücken zur Wand, China kontrolliert den Weltmarkt und Washington sucht fieberhaft nach heimischen Projekten, die irgendwann Teil einer neuen strategischen Rohstoffversorgung werden könnten. Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln!

Hier kostenloses Depot eröffnen Genau diese große Makro-Story hatte die Aktie zuletzt überhaupt erst auf den Radar vieler Rohstoff-Investoren gebracht. Doch jetzt scheint ausgerechnet das operative Geschäft plötzlich ebenfalls massiv Fahrt aufzunehmen - und genau das könnte die gesamte Story in eine völlig neue Liga katapultieren. - Advertorial/Werbung - - Im Auftrag von Western Star Resources (WKN A408R6) - Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende Denn die veröffentlichte Unternehmensmeldung hat es in sich.

Western Star meldet den erfolgreichen Abschluss der ersten modernen Explorationsphase auf dem historischen Rowland-Tungsten-Projekt in Nevada - und die Ergebnisse lesen sich so, als könnte das Projekt deutlich größer sein als bislang angenommen. Statt lediglich eines einzelnen historischen Wolfram-Vorkommens bestätigten die Feldteams offenbar gleich mehrere voneinander getrennte Zonen mit umfangreichen historischen Arbeiten, alten Schächten, historischen Verarbeitungsstrukturen, Gräben und bislang kaum dokumentierten Entwicklungsbereichen.

Besonders brisant: Eine der bedeutendsten neu bestätigten Zonen - Northern Zone B - tauchte in öffentlich zugänglichen historischen Produktionsunterlagen offenbar kaum auf. Genau solche Überraschungen sind es, die im Explorationssektor manchmal komplette Neubewertungen auslösen können. Plötzlich wirkt die Story nicht mehr wie ein kleiner Wolfram-Claim mit historischer Produktion. Plötzlich beginnt am Markt die Fantasie zu entstehen, dass hier möglicherweise ein deutlich größeres zusammenhängendes Skarn-System im Untergrund liegen könnte.

Und genau in solchen Momenten beginnen spekulative Rohstoff-Stories häufig explosiv zu werden, weil Anleger anfangen, nicht mehr nur die Gegenwart zu bewerten - sondern das potenzielle Ausmaß dessen, was hier noch entdeckt werden könnte Panoramaaufnahme aus dem Tagebau Rowland mit den Standorten der 1-m- und 30-cm-Probenahmestellen. Quelle: Unternehmensmeldung 28. Mai 2026 CEO Blake Morgan erklärte nach Abschluss der Phase-1-Arbeiten offen, dass sich Rowland inzwischen "considerably more prospective than the historical record suggested" präsentiere - also deutlich aussichtsreicher als ursprünglich angenommen.

Für einen Junior-Explorer in dieser frühen Phase sind das bemerkenswert starke Aussagen. Vor allem deshalb, weil sie unmittelbar vor der nächsten potenziell kursrelevanten Eskalationsstufe kommen. Denn jetzt beginnt genau die Phase, auf die der Markt typischerweise am stärksten reagiert. Die hochauflösende UAV-Magnetik-Vermessung ist abgeschlossen.

Die Daten werden aktuell verarbeitet. Erste geophysikalische Ergebnisse sollen laut Unternehmen kurzfristig folgen. Parallel wurden Boden- und Gesteinsproben mit beschleunigter Bearbeitung an die Labore geschickt, um Assays möglichst schnell veröffentlichen zu können. Mit anderen Worten: Der operative Newsflow beginnt jetzt erst richtig heiß zu laufen.

Genau dieser klassische Ablauf aus Geophysik, neuen Zielzonen, Laborwerten und anschließenden Bohrzielen hat in der Vergangenheit immer wieder dafür gesorgt, dass kleine Rohstoffwerte plötzlich massiv in den Fokus spekulativer Anleger geraten sind. Und genau deshalb könnte die heutige Meldung deutlich wichtiger sein, als sie auf den ersten Blick wirkt. Denn wenn sich die Hinweise auf ein größeres zusammenhängende Wolfram-System bestätigen sollten, dann trifft hier plötzlich operative Discovery-Fantasie auf einen der aktuell heißesten geopolitischen Rohstoffmärkte überhaupt.

Während die USA ihre Abhängigkeit von China reduzieren wollen, das Pentagon Milliardenprogramme für kritische Rohstoffe vorbereitet und ab 2027 chinesisches Wolfram aus der US-Rüstungslieferkette praktisch ausgeschlossen werden soll, beginnt ausgerechnet ein kleiner Explorer in Nevada plötzlich operativ zu liefern. Und genau hier wird die bestehende Gesamtstory jetzt richtig spannen





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