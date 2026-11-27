Markt Analyse von Nik Navarskij über: Nasdaq 100, Nasdaq 100 Futures, NASDAQ Composite, Servicenow Inc. Lesen Sie Nik Navarskij's Analyse auf Investing.com.

ist eine Aktie der Superlative, zuletzt leider vor allem bei den schlechten Nachrichten. 62 Prozent Minus seit dem Allzeithoch im Januar 2025, allein seit Oktober ging es in wenigen Wochen um über 40 Prozent runter.

Die Aktie steht wieder auf dem Niveau von 2020. Wer vor sechs Jahren investiert hat, hätte sein Geld also auch unterm Kopfkissen bunkern können. Ich liebe so etwas, wenn das Geschäftsmodell stark ist, denn dann kann der Abverkauf eine Chance sein. Aber ist es schlau, schon jetzt zu kaufen?

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ServiceNow ist eines der prominentesten Opfer der sogenannten Software-Apokalypse, und das kann noch viel tiefer gehen. Mein erstes Körbchen wurde trotzdem ausgelöst, das nächste liegt schon. Wie immer gilt: keine Anlageberatung, sondern meine persönliche Einschätzung, abgestimmt auf meine Strategie. Kurz in eigener Sache: Neue Aktienideen, bevor sie jeder kennt, hole ich mir aus ProPicks KI in InvestingPro, fertige KI-Strategien von defensiv bis offensiv, die jeden Monatsersten frische Kaufideen liefern.