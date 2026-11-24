Fahrplanänderungen: Abends und an Wochenenden kommt es zu Einschränkungen beim Linienverkehr. Im Gegenzug wird das flexible Rufbussystem Aktivvo ausgebaut.

ÖPNV im Landkreis Augsburg wird ausgedünnt: Darauf müssen sich Fahrgäste einstellen. Damit will der Landkreis Augsburg sparen.

„Wir wissen, dass das für manche Fahrgäste Veränderungen bedeutet. Unser Ziel bleibt dennoch ein verlässliches Mobilitätsangebot für den gesamten Landkreis. Dafür müssen wir starke Verbindungen sichern, flexible Alternativen nutzen und zugleich die finanzielle Tragfähigkeit des ÖPNV im Blick behalten“, sagt LandratSeine „flexiblen Alternativen“ baut der Landkreis aus: Ab dem Fahrplanwechsel 2026/2027 gibt es den AVV-Rufbus im gesamten Landkreis Augsburg. Ab 13.

Also read Im Landkreis Greiz verlieren 16 Ukrainer ihr Bürgergeld und verschwinden

Dezember fährt der. Laut Landratsamt wird der Bereich Holzwinkel erweitert – er heißt dann Zusmarshausen-Zusamtal und umfasst den Holzwinkel sowie das Roth- und Zusamtal. Im nördlichen Landkreis reicht das Angebot sogar über die Landkreisgrenze hinaus bis nach– Hiltenfingen – Höfen – Scherstetten – Erkhausen – Konradshofen/Grimoldsried – Mickhausen – Fischach – Gessertshausen) das Abendangebot von Montag bis Freitag nach 22 Uhr eingeschränkt. Auch samstags entfallen Fahrten am Vormittag sowie nach 20 Uhr.

Das Angebot am Samstagnachmittag bleibt hingegen bestehen. Auf der Linie 711 wird das Abendangebot von Montag bis Freitag nach 19 Uhr reduziert. Zusätzlich werden die Samstagsfahrten auf den Linien 711 und 712 eingeschränkt. Die Linie 711 verkehrt zwischen Schwabmünchen, Graben, Kleinaitingen, Oberottmarshausen und Bobingen.

Advertisement

Die Linien 712 verbindet Schwabmünchen, Untermeitingen, Obermeitingen, Klosterlechfeld und Lagerlechfeld mit Graben. Auch innerhalb der neuen Aktivvo-Gebiete wird es zu Kürzungen im Linienangebot kommen. Neben Anpassungen in bestehenden Verkehrsverträgen beginnt auch die schrittweise Neuordnung des Regionalbusverkehrs in mehreren Verkehrsbündeln. Weitere Veränderungen sollen in den kommenden Jahren folgen.

„Die jetzt anstehenden Änderungen sind ein erster Schritt eines längerfristigen Anpassungsprozesses“, kündigt Landrat Sailer an. die angespannte finanzielle Situation und die Einsparnotwendigkeiten im öffentlichen Personennahverkehr hingewiesen. „Wir haben bereits im Sommer deutlich gemacht, dass wir angesichts der erheblichen finanziellen Belastungen nicht einfach weitermachen können wie bisher. Deshalb müssen wir unser Nahverkehrsangebot überprüfen und dort anpassen, wo es vertretbar ist.

Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, den ÖPNV grundsätzlich zurückzufahren, sondern die vorhandenen Mittel möglichst gezielt und verantwortungsvoll einzusetzen“, erklärt Landrat Martin Sailer. Das Rufbussystem Aktivvo hat keinen festen Fahrplan und soll den AVV-Linienbusverkehr ergänzen. Er ist ein flexibler Bedarfsverkehr und bringt in Taktlücken, Abendstunden und an Wochenenden auf Abruf ans Ziel – genau dann, wenn kein AVV-Linienbus fährt. Diese Bereiche gibt es:Zusmarshausen - Zusamtal: Von Zusmarshausen bis Aystetten und von Dinkelscherben bis Wertingen.

Es beinhaltet auch das bisherige Bediengebiet Holzwinkel, Roth- und Zusamtal. Bei der Neuvergabe als auch bei bestehenden Verkehrsverträgen Einsparungen geprüft. Wesentliche Leitlinien sind: Achsen und Linien mit hohem Fahrgastaufkommen sollen gestärkt, Verbindungen für den Schüler- und Pendlerverkehr beibehalten und weiterentwickelt sowie unnötige Parallelverkehre vermieden werden. Im Zuge der Neuvergabe von Verkehrsverträgen wird es auf einzelnen Linien vor allem an Wochenenden weniger Fahrten geben. Die dadurch entstehenden Lücken sollen teilweise durch Aktivvo aufgefangen werden.