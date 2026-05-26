Opposition im Bundestag häufige Fehlzeiten bei Abstimmungen - Zahlen, Gründe und Sanktionen

Analyse der hohen Fehlerrate von Oppositionsabgeordneten bei namentlichen Abstimmungen, Gründe für Abwesenheiten, finanzielle Anreize und mögliche Strafmaßnahmen im deutschen Bundestag.

Im deutschen Bundestag fällt bei namentlichen Abstimmungen immer wieder ein erstaunlich hoher Anteil an leeren Stuhlplätzen auf. Die veröffentlichten Protokolle belegen, dass insbesondere Abgeordnete aus den Opposition sfraktionen überdurchschnittlich häufig vom Plenum fernbleiben - und das sogar bei Themen, die politisch besonders brisant sind.

Natürlich gibt es legitime Gründe für Fehlzeiten: Krankheit, Mutterschutz, offizielle Dienstreisen oder verpflichtende Termine im Wahlkreis gelten ebenso für Politiker wie für andere Berufstätige. Diese Umstände dürfen jedoch nicht automatisch als Zeichen von Nachlässigkeit interpretiert werden. Dennoch stechen einige Zahlen aus den aktuellen Sitzungsprotokollen besonders hervor. Ein prominentes Beispiel ist ein ehemaliger Abgeordneter, der nach seinem Austritt aus der Partei dem Südwestrundfunk ein Interview gab.

Er erklärte, er habe keinerlei Gewissensbisse wegen seiner zahlreichen Fehlzeiten, weil er seiner Firma bereits hohe Steuern gezahlt habe und nun selbst von Rückerstattungen profitiere. Laut seiner eigenen Angaben hat er fast jede zweite Abstimmung verpasst. Der Politiker arbeitet neben seiner parlamentarischen Tätigkeit als Rechtsanwalt und betreibt einen eigenen Podcast. Solche Nebentätigkeiten sind grundsätzlich erlaubt, solange das Mandat im Mittelpunkt steht.

Die Geschäftsordnung des Bundestages wurde in den letzten Jahren sogar verschärft, um die Balance zwischen Nebenverdiensten und parlamentarischer Präsenz zu sichern. Ein wesentlicher Anreiz, regelmäßig im Plenum zu erscheinen, ist die Kostenpauschale von 5.467 Euro pro Monat, die Abgeordnete für An- und Abreisen nach Berlin erhalten. Wer bei einer namentlichen Abstimmung unentschuldigt fehlt, muss jedoch mit einer Kürzung von 200 Euro rechnen. Während der Ampel‑Koalition standen die AfD und die Union bereits an der Spitze der Rangliste der häufigsten Fehlzeiten.

Auch jetzt zeigen die aktuellen Statistiken, dass die Opposition besonders häufig fehlt. An der Spitze der Fehlzeitenliste steht Gerhard Trabert, ein Abgeordneter der Linken, der in den letzten Monaten mehrere Schlaganfälle erlitt und deshalb sämtliche Abstimmungen verpasste. Die Debatte um die Pflicht, das Mandat aktiv auszuüben, gewinnt damit weiter an Bedeutung, während die Diskussion um angemessene Sanktionen und Transparenz in der öffentlichen Wahrnehmung an Schärfe gewinnt





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