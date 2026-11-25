Die Proteste der Gen Z sind Thema in der Bürgerschaft gewesen. Für die Unzufriedenheit junger Menschen zeigten die Abgeordneten Verständnis. Nur: Wer soll die Wünsche der Gen Z bezahlen?

Die Proteste der Gen Z sind Thema in der Bürgerschaft gewesen. Für die Unzufriedenheit junger Menschen zeigten die Abgeordneten Verständnis. Nur: Wer soll die Wünsche der Gen Z bezahlen?

Hamburg - Die Hamburger Oppositionsfraktionen in der Bürgerschaft haben dem Senat einen Sparkurs zulasten der jungen Generationen vorgeworfen. Während einer aktuellen Stunde kritisierte der Co-Vorsitzende der Linksfraktion, David Stoop, Kürzungen in der Bildungspolitik. Stoop warf dem Senat darüber hinaus vor, sich gegen das Ziel der CO2-Neutralität bis 2040 zu stellen.

Also read Baustellen in City West - Senat sagt Geschäften Hilfe zu

"Der Senat in Hamburg verweigert skandalöserweise, den Zukunftsentscheid umzusetzen", sagte er. Stoops Fraktion hatte die aktuelle Stunde beantragt. Die Überschrift lautete: "Streiks, Proteste und ganz viel Wut – nicht nur bei GenZ: Die Kürzungswelle zerstört Existenzen und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft". Während einer aktuellen Stunde können Fraktionen aktuelle Themen ansprechen.

Die CDU-Abgeordnete Birgit Stöver sagte: "Die Gen Z ist zu Recht wütend.

Advertisement

" Stöver warf dem Senat ebenfalls einen falschen Kurs in der Bildungspolitik vor. Die Folge aus Sicht Stövers: Hamburg erlebe "die größten Proteste gegen Bildungspolitik des Senats seit 20 Jahren". Der AfD-Parlamentarier Marco Schulz sprach von berechtigten Sorgen der jungen Generationen.

"Wie soll ich mir eine Wohnung leisten, ja sogar noch eine Familie gründen können? ", fragten sich junge Menschen. Der geplante Doppelhaushalt Hamburgs sei groß genug, das Geld werde aber für falsche Vorhaben genutzt. Der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Dirk Kienscherf, warf Stoop vor, die Generationen gegeneinander auszuspielen.

Man befände sich in schwierigen Zeiten. Der Haushalt sei aber keine "Kürzungsarie". Kienscherf verwies darauf, dass die Stadt plane, mehr Geld als in der Vergangenheit auszugeben. Es habe aber Kompromisse gegeben.

Sina Imhof sagte an die Adresse der jungen Menschen, die zuletzt in Hamburg demonstrierten: "Wir hören euch.

Advertisement

" Hamburg sei aber nicht länger in der Lage, jedes Problem mit mehr Geld zu beheben.