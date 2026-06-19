Optimale Bewässerung für gesunde Zucchini-Pflanzen im Garten

Zucchini sind beliebt, aber anspruchsvoll in der Wasserzufuhr. Dieser Artikel erklärt, wie ein Gartenbesitzer durch richtiges Gießen Stress vermeidet, Krankheiten vorbeugt und eine reiche Ernte erzielt. Von der Gießtechnik bis zum Zeitpunkt - alle wichtigen Tipps für eine erfolgreiche Zucchini-Kultur.

Zucchini gehören zu den beliebtesten Gemüsepflanzen im Garten . Sie wachsen schnell, liefern oft über viele Wochen hinweg reichlich Früchte und gelten als unkompliziert im Anbau.

Damit die Pflanzen gesund bleiben und eine gute Ernte hervorbringen, benötigen sie jedoch ausreichend Wasser. Aufgrund ihres hohen Wasserbedarfs reagieren Zucchini besonders empfindlich auf Fehler bei der Bewässerung. Sowohl zu wenig als auch zu viel Wasser kann das Wachstum beeinträchtigen und die Ernte mindern. Vor allem im Sommer verdunsten die großen Blätter viel Feuchtigkeit.

Wird zu selten gegossen, geraten die Pflanzen unter Stress, wachsen langsamer und bilden weniger Früchte. Bereits angesetzte Zucchini bleiben oft kleiner oder fallen vorzeitig ab. Viele Hobbygärtner gießen zwar regelmäßig, befeuchten aber nur die oberste Erdschicht. Das Wasser erreicht die Wurzeln dann nicht ausreichend.

Die bilden flache Wurzeln, die bei Hitze schnell austrocknen. Besser ist es, den Boden seltener, dafür gründlich zu wässern, damit der gesamte Wurzelbereich durchfeuchtet wird. Ein häufiger Fehler ist das Gießen über Blätter und Blüten. Feuchte Blätter können Pilzkrankheiten wie den Echten Mehltau begünstigen.

Außerdem fangen die großen Blätter einen Teil des Wassers ab, sodass oft weniger Feuchtigkeit im Wurzelbereich ankommt als gedacht. Gegossen werden sollte deshalb direkt am Boden. Zur heißesten Tageszeit verdunstet ein Teil des Wassers bereits an der Oberfläche. Dadurch wird mehr Wasser benötigt, um denselben Effekt zu erzielen.

Zudem können starke Temperaturunterschiede zwischen Boden und Gießwasser die Pflanzen zusätzlich belasten. Der beste Zeitpunkt zum Gießen ist der frühe Morgen. Kann überschüssiges Wasser nicht ablaufen, fehlt den Wurzeln Sauerstoff. Die Folge können Wurzelschäden, gelbe Blätter und Wachstumsprobleme sein.

Schwere Böden sollten deshalb vor der Pflanzung mit Kompost oder Sand verbessert werden





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