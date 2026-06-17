Optimistischer Saisonstart: HFC mit fast komplettem Kader in die Vorbereitung

Der Hallesche FC startet mit einem öffentlichen Training in die Saisonvorbereitung, Sportchef Marian Unger zeigt sich zuversichtlich, der Kader ist fast vollständig.

Mit einem öffentlichen Training im heimischen Stadion startet der Verein in die Saisonvorbereitung . Nur ein knapper Monat blieb den Spielern zur Erholung nach der vergangenen Saison, doch die Vorfreude auf die kommende Spielzeit ist bereits wieder groß.

Das gilt besonders für den neuen Sportchef Marian Unger (42), der in einem exklusiven Gespräch mit unserer Zeitung betonte: 'Wir gehen mit einem guten Gefühl, viel Vorfreude und hoffentlich gut erholten Jungs, die Bock auf eine lange Saison haben, an den Start.

' Der Kader ist nahezu vollständig, und die Verantwortlichen zeigen sich optimistisch, was die Ziele für die neue Saison angeht. Am Mittwoch wurde das Torhüter-Team komplettiert: Moritz Schulze (25) kehrt nach drei Jahren in Fürth und einer weiteren Station in Emden an die Saale zurück. Der gebürtige Hallenser kennt das Umfeld bestens und bringt wertvolle Erfahrung mit. Unger ergänzte: 'Er wollte zurück in die Heimat, kennt hier ja schon das Umfeld und passt perfekt in unsere Planung.

' Damit ist die Torhüterposition doppelt gut besetzt, da mit dem etatmäßigen Stammkeeper auch eine verlässliche Nummer zwei zur Verfügung steht. Die Konkurrenz im Team wird dadurch zusätzlich belebt, was dem Trainer nur recht sein kann. Ein weiterer wichtiger Personalie betrifft Offensivkünstler Fabrice Hartmann. Der 23-Jährige steht offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung.

Sportchef Unger ließ durchblicken, dass eine Einigung nahe ist: 'Es würde zu unserem eingeschlagenen Weg passen und das wird sich auch lösen. Ich würde nicht ausschließen, dass er zum Trainingsauftakt auch mit auf dem Platz steht.

' Hartmann gilt als einer der talentiertesten Spieler im Kader und seine Vertragsverlängerung wäre ein starkes Signal für die Ambitionen des Vereins. Die Fans dürfen sich also freuen, dass der dribbelstarke Flügelspieler wohl auch in Zukunft das Trikot tragen wird. Gesucht wird eigentlich nur noch ein weiterer Linksverteidiger - allerdings ohne Druck. Unger betonte: 'Auch hinten links haben wir keine Baustelle.

Bei Felix Langhammer sehe ich eine große Perspektive, mit Landgraf und Berger haben wir erfahrene Alternativen und außerdem nehmen wir auch Romeo Trinko aus der A-Jugend mit in die Vorbereitung.

' Damit ist die Defensive breit aufgestellt. Die Integration junger Talente wie Trinko zeigt die langfristige Strategie des Vereins, der auf eine Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Elan setzt. Die Vorbereitung wird daher auch genutzt, um den Nachwuchs an das Profiniveau heranzuführen. Insgesamt blickt der Verein mit Optimismus und einem nahezu kompletten Kader in die neue Saison.

Die Mannschaft ist heiß auf den Start, und die sportliche Leitung hat klare Vorstellungen, wie die Spielzeit verlaufen soll. Die Fans können sich auf eine spannende Saison freuen, in der der Verein vielleicht sogar überraschen kann. Mit der Verstärkung im Tor und der geplanten Vertragsverlängerung von Hartmann sowie der Förderung der eigenen Talente stehen die Zeichen auf Kontinuität und Weiterentwicklung. Der Trainingsauftakt wird zeigen, ob die guten Vorsätze in die Tat umgesetzt werden können





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