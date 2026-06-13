Optionskauf: Immobilie sichern ohne sofortigen Kauf

Der Optionskauf ermöglicht es, eine Immobilie zu einem festgelegten Preis später zu erwerben. Ideal, wenn Finanzierung oder Genehmigungen noch ausstehen. Die Vereinbarung muss notariell beurkundet werden und bietet Planungssicherheit. Käufer zahlen eine Optionsprämie, Verkäufer erhalten eine Entschädigung bei Nichtkauf.

Der Optionskauf stellt eine flexible Möglichkeit dar, eine Immobilie zu sichern, ohne sofort kaufen zu müssen. Interessenten erwerben das Recht, ein Haus oder eine Wohnung zu einem späteren Zeitpunkt zu einem bereits festgelegten Preis zu erwerben.

Dies ist besonders vorteilhaft, wenn noch offene Fragen wie die Finanzierungszusage der Bank, der Verkauf der eigenen Immobilie oder eine Erbschaft geklärt werden müssen. Während der Optionslaufzeit verpflichtet sich der Verkäufer, die Immobilie nicht anderweitig zu verkaufen. Der Käufer kann in dieser Zeit prüfen, ob seine Vorhaben umsetzbar sind. Werden Genehmigungen erteilt oder Finanzierungsfragen geklärt, wird die Option gezogen.

Scheitern die Pläne, kann die Option verfallen, wobei die gezahlte Optionsprämie und eventuelle Planungskosten verloren sind. Dieses Modell vermeidet ein großes finanzielles Risiko, da der Käufer nicht sofort den vollen Kaufpreis aufbringen muss. Vor Abschluss eines Optionskaufs müssen Käufer und Verkäufer zentrale Punkte klären: den Kaufpreis, die Laufzeit der Option und die Optionsprämie. Die Prämie beträgt laut Expertenschätzungen meist zwischen 1% und 5% des Kaufpreises, kann aber je nach Verhandlung variieren.

Die Optionsvereinbarung muss notariell beurkundet werden; eine einfache schriftliche Vereinbarung ist rechtlich unwirksam. Zusätzlich sichert eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch den späteren Eigentumserwerb ab. Sie verhindert, dass die Immobilie während der Laufzeit anderweitig verkauft oder zusätzlich belastet wird. Der Notar prüft die rechtliche Wirksamkeit des Vertrags, während ein auf Immobilienrecht spezialisierter Anwalt zusätzlich mögliche Risiken für die jeweilige Vertragspartei erkennen und minimieren kann.

Der Käufer profitiert von Planungssicherheit: Steigt der Wert der Immobilie, bleibt der vereinbarte Kaufpreis bestehen. Entwickelt sich das Vorhaben ungünstig, kann die Option ungenutzt bleiben. Für den Verkäufer besteht das Risiko, dass er nicht von Wertsteigerungen profitiert und der Kauf am Ende nicht zustande kommt. Als Ausgleich erhält er die Optionsprämie.

Ein konkreter Ablauf eines Optionskaufs könnte wie folgt aussehen: Ein Interessent findet ein Baugrundstück, benötigt jedoch noch die Baugenehmigung. Er schließt mit dem Verkäufer einen Optionsvertrag mit einer Laufzeit von zwölf Monaten und einer Prämie von 3% des Kaufpreises. Der Notar beurkundet den Vertrag und trägt eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch ein. Nach sechs Monaten erteilt die Gemeinde die Baugenehmigung, und der Käufer zieht die Option.

Der Kaufvertrag wird aufgesetzt, der Restkaufpreis fällig. Falls die Genehmigung versagt wird, verfällt die Option, und der Käufer verliert die Prämie und eventuelle Planungskosten. Dieses Modell eignet sich auch für Kapitalanleger, die auf den Verkauf ihrer alten Immobilie warten, oder für Erben, die noch die Testamentseröffnung abwarten müssen. Die Flexibilität des Optionskaufs macht ihn zu einem wertvollen Instrument in der Immobilienfinanzierung, erfordert aber sorgfältige rechtliche und finanzielle Beratung.

Ohne eine notarielle Beurkundung ist der Vertrag unwirksam, und der Käufer hat keine Sicherheit. Daher sollten Interessenten stets einen Fachanwalt hinzuziehen und die Optionsbedingungen genau prüfen. Die Auflassungsvormerkung schützt zwar den Käufer, bindet aber auch den Verkäufer, der während der Laufzeit keine anderen Verträge abschließen kann. Insgesamt bietet der Optionskauf eine Win-Win-Situation für beide Seiten, wenn die Rahmenbedingungen klar definiert sind und realistische Erwartungen bestehen





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