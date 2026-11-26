Oracle Aktie: Kreditversicherung so teuer wie nie. Droht die erste KI-Pleite?

Investing.com - Im Jahr 1968 suchte der Finanzprofessor Edward Altman an der New York University nach einer Formel, die Pleiten ankündigt, bevor sie passieren. Er kombinierte fünf Kennzahlen aus der Bilanz und der Gewinnrechnung zu einem einzigen Wert, dem Z-Score.

Liegt er unter 1,81, steckt ein Unternehmen in der Gefahrenzone. In Altmans Stichprobe landeten dort die meisten Firmen, die ein bis zwei Jahre später tatsächlich zahlungsunfähig wurden.. Der Anleihemarkt sieht es ähnlich. Eine fünfjährige Versicherung gegen einen Zahlungsausfall von Oracle kostete am 25.

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November 356 Basispunkte im Jahr, so viel wie nie, vor einem Jahr waren es weniger als 80. Bei CoreWeave lag der Preis mit 1.314 Basispunkten klar über der Schwelle von 1.000, ab der Händler einen Schuldner als notleidend einstufen. Die Aktien dieser sogenannten Neoclouds liegen 65 bis 82 Prozent unter ihrem Hoch, Oracle hat seit dem Rekord im September 2025 mehr als zwei Drittel verloren. Die Analysten sehen das ganz anders.