Oracle meldet Rekordgewinne, doch massive Investitionspläne belasten Aktie

Trotz eines starken Wachstums im Cloud-Geschäft und Rekordumsätzen reagiert die Börse negativ auf die hohen Ausgaben für Rechenzentren und geplante Aktienplatzierungen von Oracle.

Der Technologiegigant Oracle hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt, die auf den ersten Blick eine außergewöhnliche Wachstumsdynamik aufzeigen. Nach den US-GAAP-Richtlinien konnte das Unternehmen den Gewinn je Aktie um beachtliche 21 Prozent auf rund 1,45 USD steigern.

Parallel dazu verzeichnete Oracle ein Umsatzwachstum von ebenfalls etwa 21 Prozent, was einem Gesamtumsatz von circa 19,2 Milliarden USD entspricht. Der entscheidende Motor hinter diesem Aufschwung bleibt zweifellos das Cloud-Geschäft, welches mit Erlösen von etwa 9,9 Milliarden USD ein Wachstum von rund 46 Prozent aufweist. Diese Zahlen verdeutlichen die erfolgreiche Transformation des Unternehmens hin zu einem Cloud-zentrierten Geschäftsmodell, das zunehmend an Bedeutung gewinnt und die traditionellen Software-Lizenzen ergänzt oder ersetzt.

Auch auf das gesamte Geschäftsjahr betrachtet, zieht Oracle eine äußerst positive Bilanz: Der Gewinn je Aktie kletterte auf ungefähr 5,83 USD, was einer Steigerung von etwa 34 Prozent entspricht, während der Gesamtumsatz bei rund 67,4 Milliarden USD lag, was einem Zuwachs von circa 17 Prozent entspricht. Oracle bezeichnet diesen Zeitraum daher als das bisher beste Quartal und das erfolgreichste Geschäftsjahr in seiner Unternehmensgeschichte. Doch trotz dieser glanzvollen Rekordzahlen rücken bei genauerer Betrachtung die massiven Ausgaben des Konzerns in den Vordergrund.

Insbesondere die enormen Investitionen in die physische Infrastruktur, vor allem in den Bau und Betrieb von Rechenzentren, haben die Liquidität des Unternehmens stark belastet. Dies spiegelt sich deutlich im freien Cashflow wider, der im letzten Quartal einen negativen Wert von rund minus 1,9 Milliarden USD erreichte. Die Nettoinvestitionen im gesamten Geschäftsjahr beliefen sich auf etwa 55,7 Milliarden USD und übertrafen damit sogar die eigenen, bereits ambitionierten Prognosen des Managements.

Für das kommende Geschäftsjahr plant Oracle, diesen Expansionskurs fortzusetzen und sieht Investitionen von ungefähr 70 Milliarden USD in Aussicht. Dieser aggressive Investitionsplan ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass Oracle im Wettlauf um die Vorherrschaft bei der Bereitstellung von Infrastruktur für Künstliche Intelligenz nicht zurückfallen möchte, da die Nachfrage nach Rechenkapazitäten derzeit exponentiell steigt. Um diese gigantischen Summen zu finanzieren, musste Oracle verstärkt auf externe Kapitalquellen zurückgreifen.

Nach eigenen Angaben nahm das Unternehmen im vergangenen Jahr rund 43 Milliarden USD an Fremdkapital sowie etwa 5 Milliarden USD an Eigenkapital auf. Die Finanzierungsbedarfe bleiben jedoch hoch, da für das neue Geschäftsjahr weitere Mittel in Höhe von ungefähr 40 Milliarden USD geplant sind. Ein Teil dieser Summe, etwa 20 Milliarden USD, soll über ein Programm zur schrittweisen Platzierung von neuen Aktien generiert werden.

Genau dieser Punkt scheint die Anleger verunsichert zu haben, da eine solche Aktienplatzierung in der Regel zu einer Verwässerung der bestehenden Anteile führt. Die Reaktion der Finanzmärkte fiel dementsprechend verhalten bis negativ aus. Obwohl das Unternehmen operative Rekorde meldete, dominierte die Sorge über die hohe Verschuldung und die künftige Kapitalverwässerung das Sentiment. Nachdem die Aktie einen Schlusskurs von rund 201 USD erreicht hatte, gab sie im nachbörslichen Handel um mehr als 10 Prozent nach.

Dieser starke Kursrückgang verdeutlicht das Spannungsfeld, in dem sich Oracle derzeit befindet: Einerseits gibt es ein beeindruckendes Umsatz- und Gewinnwachstum im Cloud-Sektor, andererseits erfordert das Halten dieses Tempos Investitionen in einer Größenordnung, die selbst für einen Branchenriesen ein erhebliches finanzielles Risiko darstellt und die kurzfristige Rentabilität sowie den Cashflow unter Druck setzt





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