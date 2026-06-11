Oracle meldet starke Zahlen für das vierte Quartal und spricht von einem erfolgreichen Geschäftsjahr

Oracle hat für das vierte Quartal starke Zahlen gemeldet: Der Gewinn je Aktie stieg um etwa 21 % auf rund 1,45 USD, der Umsatz legte um ungefähr 21 % auf circa 19,2 Mrd. USD. Das Cloud-Geschäft trug mit Erlösen von etwa 9,9 Mrd. USD (+46 %) zu den positiven Ergebnissen bei. Auch im Gesamtjahr wuchs Oracle deutlich: Der Gewinn je Aktie lag bei ungefähr 5,83 USD (+34 %), der Umsatz bei rund 67,4 Mrd. USD (+17 %). Oracle spricht damit von seinem besten Quartal und Geschäftsjahr. Gleichzeitig rückten die hohen Investitionen stärker in den Fokus. Vor allem Ausgaben für Rechenzentren belasteten den freien Cashflow, der im Quartal bei rund minus 1,9 Mrd. USD lag. Die Nettoinvestitionen beliefen sich im Geschäftsjahr auf etwa 55,7 Mrd. USD und lagen über der eigenen Prognose. Für das kommende Jahr plant Oracle Investitionen von ungefähr 70 Mrd. USD. Zur Finanzierung nahm das Unternehmen im vergangenen Jahr rund 43 Mrd. USD Fremd- und etwa 5 Mrd. USD Eigenkapital auf. Für das neue Geschäftsjahr sind weitere Mittel von ungefähr 40 Mrd. USD geplant, darunter etwa 20 Mrd. USD über ein Programm zur schrittweisen Platzierung von Aktien. Die Reaktion des Marktes war eher verhalten: Die Aktie notierte nachbörslich um mehr als 10 % unter.

Oracle meldet starke Zahlen für das vierte Quartal: Der Gewinn je Aktie stieg um etwa 21 % auf rund 1,45 USD, der Umsatz legte um ungefähr 21 % auf circa 19,2 Mrd.

USD. Das Cloud-Geschäft trug mit Erlösen von etwa 9,9 Mrd. USD (+46 %) zu den positiven Ergebnissen bei. Auch im Gesamtjahr wuchs Oracle deutlich: Der Gewinn je Aktie lag bei ungefähr 5,83 USD (+34 %), der Umsatz bei rund 67,4 Mrd.

USD (+17 %). Oracle spricht damit von seinem besten Quartal und Geschäftsjahr. Gleichzeitig rückten die hohen Investitionen stärker in den Fokus. Vor allem Ausgaben für Rechenzentren belasteten den freien Cashflow, der im Quartal bei rund minus 1,9 Mrd.

USD lag. Die Nettoinvestitionen beliefen sich im Geschäftsjahr auf etwa 55,7 Mrd. USD und lagen über der eigenen Prognose. Für das kommende Jahr plant Oracle Investitionen von ungefähr 70 Mrd.

USD. Zur Finanzierung nahm das Unternehmen im vergangenen Jahr rund 43 Mrd. USD Fremd- und etwa 5 Mrd. USD Eigenkapital auf.

Für das neue Geschäftsjahr sind weitere Mittel von ungefähr 40 Mrd. USD geplant, darunter etwa 20 Mrd. USD über ein Programm zur schrittweisen Platzierung von Aktien. Die Reaktion des Marktes war eher verhalten: Die Aktie notierte nachbörslich um mehr als 10 % unter





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