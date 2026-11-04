Oracle und Elice: KI-Infrastruktur steht auf Prüfung der Wirtschaftlichkeit

Investoren hinterfragen die Rendite von KI-Projekten. Oracle nutzt Force-Majeure, Elice verliert am Börsengang. Analyse der Folgen für den Markt.

Die explosive Nachfrage nach Rechenleistung für künstliche Intelligenz stößt nun an wirtschaftliche Grenzen, während die Investitionssummen explodieren. Schätzungen des Finanzdienstleisters Goldman Sachs zufolge könnten die großen Hyperscaler bereits im Jahr 2027 rund 1,4 Billionen US-Dollar an Kapital in diesen Sektor investieren. Diese massive Kapitalbindung führt dazu, dass Anleger zunehmend kritisch prüfen, ob die finanziellen Erträge dieser Projekte die hohen Kosten rechtfertigen.

Elice Group Börsengang als Warnsignal

Der südkoreanische Anbieter modularer Rechenzentren, Elice Group, lieferte ein drastisches Beispiel für diese neue Marktdynamik. Bei seinem Börsengang verlor die Aktie am ersten Handelstag rund 32 Prozent ihres Wertes. Damit verzeichnete das Unternehmen den schwächsten Start eines Börsengangs in der Geschichte des südkoreanischen Aktienmarktes laut einer Meldung von Reuters vom 20. Oktober 2026. Obwohl sich der Kurs danach erholte, signalisiert der Vorfall, dass Investoren nicht mehr blind jedes KI-thematische Unternehmen hoch bewerten.

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Oracle verschiebt Zahlungen mit Klausel

Auch bei Oracle zeigte sich die Komplexität der Infrastrukturplanung. Medienberichten zufolge berief sich das Technologieunternehmen im Zusammenhang mit dem Jupiter-Projekt auf eine Force-Majeure-Klausel, um Zahlungen zu verschieben (Reuters, 24.09.2026). Dies deutet auf Schwierigkeiten in der Abstimmung von Finanzierung und Baufortschritt hin. Dennoch profitiert Oracle direkt vom Trend: Die Cloud-Umsätze stiegen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 121 Prozent auf 7,4 Milliarden US-Dollar.

Steigende Anforderungen an Energieeffizienz

Während Software- und Chipkonzerne im Fokus stehen, gewinnt Vertiv als Anbieter von Kühl- und Stromversorgungstechnik an Bedeutung. Moderne KI-Chips benötigen deutlich mehr Energie und erzeugen enorme Wärme. Die Anforderungen an die Kühlung steigen kontinuierlich, was Vertiv vor große Herausforderungen stellt. Der Markt verlangt nun präzise Lösungen für Energieeffizienz, da reine Rechenleistung ohne stabile Infrastruktur nicht mehr ausreicht.

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Kritische Bewertung durch Kapitalmarkt

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass der Ausbau von KI-Infrastruktur mit erheblichen Finanzierungsrisiken verbunden ist. Investoren unterscheiden stärker zwischen einzelnen Geschäftsmodellen und prüfen die langfristige Tragfähigkeit. Einzelne Schwankungen wie beim Börsengang von Elice sind kein Indikator für den gesamten Sektor, aber sie markieren einen Wandel in der Bewertung von Wachstum versus Profitabilität.

Zukunftsaussichten für Cloud-Anbieter

Trotz der aktuellen Kritik an den Investitionszyklen bleiben die langfristigen Wachstumsaussichten des Sektors intakt. Oracle positioniert sich zunehmend als Cloud- und Infrastrukturanbieter neben seinen Datenbankgeschäften. Mit einer großen Bestandskundenbasis und langjährigen Beziehungen zu Behörden könnte das Cloud-Geschäft weiter an Bedeutung gewinnen. Die Dynamik des Marktes erfordert jedoch weiterhin eine hohe Aufmerksamkeit für operative Effizienz und Kapitalallokation.