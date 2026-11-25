Am 25. November 2025 erinnert der Orange Day an die Mirabal-Schwestern. Aktuelle Statistiken zeigen einen drastischen Anstieg häuslicher und sexualisierter Gewalt gegen Frauen in Deutschland.

Am 25. November 2025 leuchtet die Welt in Orange, um ein deutliches Signal gegen die anhaltende Gewalt an Frauen zu setzen. Der sogenannte Orange Day ist der zentrale Aktionstag im Rahmen der internationalen UN-Kampagne "UNiTE to End Violence against Women", die seit 2008 existiert und deren Fokus heute verstärkt auf Sichtbarkeit und politische Konsequenzen gerichtet ist. In Deutschland und weltweit stehen an diesem Datum Demonstrationen, Mahnwachen und Aufklärungskampagnen im Mittelpunkt, um die triste Realität geschlechtsspezifischer Gewalt für die breite Öffentlichkeit unhintergehbar zu machen.

Hintergrund des Orange Days und die Mirabal-Schwestern

Der 25. November gedenkt der drei Mirabal-Schwestern aus der Dominikanischen Republik, die im Jahr 1960 unter dem Diktaturregime von Rafael Trujillo ermordet wurden. Diese Aktivistinnen gelten bis heute als internationale Symbolfiguren im Kampf gegen Unterdrückung und staatliche wie private Gewalt an Frauen. Auf ihren Tod geht die Entscheidung zurück, den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen genau an diesem Datum zu verankern, um eine historische Verbindung zwischen politischem Widerstand und der Notwendigkeit des Schutzes von Frauenrechten herzustellen.

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Dieser Einzelaktionstag ist Teil der größeren Kampagne "16 Days of Activism", die seit 1991 jährlich vom 25. November bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, dauert. Seit 2015 wird diese Phase unter dem Motto "Orange the World" durchgeführt, wobei die Farbe Orange als universales Zeichen für eine gewaltfreie Zukunft für alle Frauen und Mädchen dient. Öffentliche Gebäude, Denkmäler und Wahrzeichen werden an diesem Tag orange angestrahlt, um durch diese visuelle Präsenz das Bewusstsein für Hilfsangebote zu schärfen und den politischen Druck auf Regierungen zu erhöhen.

Steigende Opferzahlen: Statistik 2025 zeigt drastischen Anstieg

Die aktuelle Datenlage aus Deutschland für das Jahr 2025 zeigt eine beunruhigende Entwicklung, bei der die Gewalt gegen Frauen und Mädchen in allen erfassten Deliktsbereichen erstmals kontinuierlich steigt. Die polizeilich registrierten Opferzahlen dokumentieren diese Zunahme eindeutig, wobei Experten davon ausgehen, dass die tatsächliche Dunkelziffer erheblich höher liegt, da ein großer Teil der Straftaten nicht zur Anzeige gebracht wird. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 1.176 Frauen und Mädchen als Opfer versuchter oder vollendeter Tötungsdelikte gezählt, davon wurden 342 tödlich verletzt.

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Im Bereich der häuslichen Gewalt verzeichnete die Statistik 2025 eine Rekordzahl von 197.667 registrierten Opfern unter Frauen und Mädchen, was einem Anteil von mehr als 16 Frauen pro Stunde entspricht, die von Partnerschaftsgewalt betroffen sind. Bei den sexualisierten Straftaten stieg die Zahl der weiblichen Opfer um 2,3 Prozent auf 54.675 Fälle im Vergleich zum Vorjahr 2024. Besonders alarmierend ist hier, dass knapp die Hälfte der betroffenen Kinder und Jugendlichen zum Zeitpunkt der Tat noch minderjährig war, was die Vulnerabilität dieser Gruppe unterstreicht.

Zusätzlich registrierte die Polizei 31.221 Opfer von Nötigung, Bedrohung und Stalking, was einem Anstieg von 15,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Rund 30 Prozent dieser Betroffenen waren ebenfalls minderjährig. In den Bereichen Körperverletzung sowie Beleidigungen und Volksverhetzung stiegen die Fallzahlen um 17,7 bzw. 46,8 Prozent auf 698 bzw. 819 registrierte Straftaten. Diese Zahlen belegen, dass die Gewalt nicht nur physisch, sondern auch psychisch und strukturell in allen Gesellschaftsschichten zunimmt.

Ziele der Kampagne und Umsetzung der Istanbul-Konvention

Neben der bloßen Dokumentation der Gewalt zielt der Orange Day darauf ab, präventive Strukturen zu stärken und bestehende gesetzliche Rahmenbedingungen verbindlich einzuhalten. Ein zentrales politisches Anliegen ist die konsequente Umsetzung der Istanbul-Konvention, die europäische Staaten verpflichtet, Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, Opfer zu schützen und Täter zur Verantwortung zu ziehen. Die Kampagne fordert dazu auf, Schutzangebote wie Frauenhäuser und Beratungsstellen ausreichend zu finanzieren und die Ressourcen für die Strafverfolgung zu optimieren.

Die Initiativen wollen zudem gesellschaftliche Rollenbilder hinterfragen und Gleichberechtigung als fundamentalen Standard verankern, anstatt sie lediglich als Ideal zu betrachten. Durch Aufklärungskampagnen in sozialen Medien unter Hashtags wie #OrangeTheWorld und kulturelle Veranstaltungen soll das Bewusstsein für die Ursachen und Zusammenhänge geschlechtsspezifischer Gewalt geschärft werden. Nur durch das Wissen um diese Mechanismen können Gewalt früher erkannt und verhindert werden, bevor sie in tragische Taten wie die im Jahr 2025 verzeichneten 209 Todesopfer häuslicher Gewalt mündet.

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Letztlich dient der Orange Day 2025 auch als Mahnung an die Politik, den steigenden Zahlen nicht nur mit Statistiken zu begegnen, sondern mit tatkräftigen Maßnahmen. Die Forderungen nach mehr Sicherheit, besserer Justiz und einer kulturverändernden Bildungspolitik bleiben aktuell, da jede Statistik nur einen Teil der Realität abbildet. Die sichtbare Unterstützung durch orange beleuchtete landmarken soll der Gesellschaft verdeutlichen, dass Gewalt gegen Frauen kein Privatproblem, sondern eine universelle Menschenrechtsverletzung ist, die kollektiven Handeln erfordert.