Oranje siegt 7:0 - Xavi führt Niederlande gegen Deutschland

Die Niederlande starten unter Xavi erfolgreich in die Nations League. Nach dem 7:0-Sieg trifft Oranje auf das DFB-Team. Alle Details zum Spielverlauf.

Die Nationalelf der Niederlande hat die aktuelle Saison der UEFA Nations League mit einem deutlichen 7:0-Auswärtssieg gegen Griechenland eröffnet. Unter der Anleitung des neuen spanischen Cheftrainers Xavi zeigte "Oranje" dabei eine dominante Leistung, die von der Presse als attraktiv und effektiv gelobt wurde. Der Sieg liefert dem Team nun wichtigen Rückenwind, bevor das entscheidende letzte Duell im ausverkauften Olympiastadion in Berlin gegen Deutschland stattfindet.

7:0 gegen Griechenland - Xavis erstes Projekt

Die Niederländer starteten mit dem neuen Bondscoach Xavi direkt in die neue Nations-League-Saison und wirken dabei bereits eingespielter als der deutsche Konkurrent. Nach dem klaren Sieg gegen Griechenland geht "Oranje" mit ordentlich Rückenwind ins entscheidende letzte Duell. Tore wie Konfetti gab es neuerdings zu sehen. Die Niederlande sind in diesen Tagen schockverliebt in ihre Nationalmannschaft. Xavi hat gerade erst angefangen mit dem Umbau bei Oranje.

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Das Match fand im ausverkauften Olympiastadion in Berlin statt, wo die Entwicklung unter Xavi in der Heimat seit Freitagabend ziemlich wohlwollend verfolgt wird. Die Zeitung AD schrieb, es war eine Augenweide. De Volkskrant sah einen der attraktivsten Auftritte seit Jahren. Die Verbesserung des Spiels unter Xavi setzt im höchsten Tempo fort. Der Kantersieg in Amsterdam soll nun zur Vorlage werden für alles Weitere.

Stakeholder-Positionen und taktische Ausrichtung

Xavi erklärte, er sei nicht überrascht gewesen angesichts der Leistung, da er die Spieler ja im Training gesehen hatte. Der Vibe aus der ersten Halbzeit gegen Griechenland, die mit 5:0 gewonnen wurde, sei nun das Beispiel, an dem seine Mannschaft sich messen solle. Tijjani Reijnders, der mittlerweile in der saudischen Liga aktiv ist, überragte mit einem Hattrick. Die beiden Außenverteidiger Denzel Dumfries und Jurrien Timber waren mit Toren und Vorlagen eine dauerhafte Gefahr.

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Im Zentrum glänzten Borussia Dortmunds Joey Veerman und Frenkie de Jong. De Jong sagte später, es habe einfach geklickt. Es sei ganz klar, was wir wollen: Angreifen, hoch pressen, viele Chancen kreieren und dominieren. Am Freitag war de Jong Ersatzkapitän, wird in Berlin allerdings fehlen. Er leide unter leichten körperlichen Beschwerden, das teilte der Verband am Wochenende mit.

Auswirkungen auf das Duell mit Deutschland

Auch die Niederlande befinden sich noch in der Kennenlernphase mit ihrem neuen Cheftrainer. Beide Nationen haben eine enttäuschende WM hinter sich. Der erste Ausländer im Amt seit fast 50 Jahren hatte dabei zu Beginn durchaus nicht bei allen Beobachtern einen leichten Stand. Bis Freitagabend hatten auch die Niederlande, wie Deutschland unter Klopp, ausschließlich gegen Serbien gewonnen.

Auch der verletzte Anführer Virgil van Dijk ist derzeit nicht bei der Mannschaft. Xavi muss sein Erfolgsteam also an entscheidender Stelle umbauen. Der Trainer sagte jedoch, ohnehin werde es ein ganz anderes Spiel. Wir werden uns gut darauf vorbereiten. Ein Sieg beim Erzrivalen in Berlin dürfte seinem Projekt den bislang wohl größten Schub verleihen. Xavi erklärte, das Duell mit Deutschland werde auf diesem Weg nun ein guter Test sein. Die Niederlande können so ihre Stärke unter Beweis stellen.

Weitere Schritte im Turnierverlauf

Deutschland in der Nations League kann das DFB-Team noch ins Viertelfinale kommen. Ein Endspiel gegen die Niederlande ist möglich, wenn beide Teams die jeweiligen Halbfinals gewinnen. Die Vorbereitungen in Berlin laufen bereits auf Hochtouren. Das Spiel wird am Freitagabend anstehen. Fans und Medien erwarten ein spannendes Duell zwischen zwei Nationalteams, die unter neuen Trainern ihre Strategien anpassen.

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Die Presse in den Niederlanden reagiert positiv auf die Leistung des Teams. Die Atmosphäre im Olympiastadion war intensiv. Die Fans feierten den klaren Sieg gegen Griechenland. Die Stimmung ist nun hoffnungsvoll. Xavi setzt auf einen modernen, offensiven Fußballsport. Die Spieler zeigen Enthusiasmus und Disziplin. Die Niederlande wollen ihre Tradition im europäischen Fußball festigen. Das Duell mit Deutschland wird zeigen, ob Xavis Konzept auf höchstem Niveau funktioniert.