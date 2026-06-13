Orbán bleibt Fidesz-Chef trotz historischer Wahlniederlage

Viktor Orbán wurde auf dem Fidesz-Parteitag mit großer Mehrheit als Vorsitzender bestätigt. Er räumte Fehler bei der verlorenen Parlamentswahl ein und kündigte eine Neuorganisation der Partei an. Die Ära seiner Regierungszeit ging im April mit einem Erdrutschsieg der Tisza-Partei zu Ende.

Trotz seiner Niederlage bei der Parlamentswahl im April bleibt Ungarn s früherer Ministerpräsident Viktor Orbán Vorsitzender seiner rechtsnationalen Partei Fidesz . Bei einem Parteitag in Budapest stimmten 729 Delegierte für ihn, keine gegen ihn und acht enthielten sich der Stimme.

Sein Mandat an der Parteispitze ist auf ein Jahr befristet. Es sei Zeit, dass die jüngere Generation die Führung übernehme, sagte der 63-Jährige in einer Rede auf dem Parteitag.

Ferner räumte Orbán ein, die Schuld an der Wahlniederlage zu tragen. Er zählte dafür zehn Gründe auf, unter anderem, dass man den Korruptionsvorwürfen, die von der gegnerischen Partei Tisza im Wahlkampf geäußert wurden, nicht widersprochen habe. Bis zu diesem Herbst wolle er Fidesz durch eine Neuorganisation an der Basis so weit stärken, dass eine effiziente Arbeit als Oppositionspartei gewährleistet sei. Ich weiche niemals zurück, betonte Orbán.

Fidesz wählte zudem vier neue Vizepräsidenten. Die Parlamentswahl vom 12. April hatte der politische Senkrechtstarter Peter Magyar haushoch gewonnen. Seine Partei Tisza erreichte im Parlament eine Zweidrittelmehrheit, die sie zum grundlegenden Umbau der Politik im Land befähigt, einschließlich Verfassungsänderungen.

Damit ging die 16 Jahre dauernde Ära des Rechtspopulisten Orbán zu Ende. Er war Ministerpräsident von 1998 bis 2002 und danach ab 2010. Gegner warfen ihm vor, ein hybrides Herrschaftssystem mit autokratischen Elementen geschaffen, den Rechtsstaat in Ungarn abgebaut und die Demokratie ausgehöhlt zu haben. Die Europäische Union (EU) fror deshalb viele Euro-Milliarden an Förderungen ein.

Auch Orbáns prorussische und Ukraine-feindliche Haltung machte das Land zum Außenseiter in der EU. In seiner Rede führte Orbán die zehn Gründe für die Wahlniederlage detailliert aus. Neben mangelnder Kommunikation gegen Korruptionsvorwürfe nannte er auch Fehler in der Wahlkampfstrategie und eine übermäßige Selbstzufriedenheit der Partei. Er kündigte an, die Parteistrukturen zu modernisieren und stärker auf lokale Basisarbeit zu setzen.

Die neuen Vizepräsidenten sollen jüngere Gesichter in die Führungsebene bringen. Orbán betonte, dass er die Partei nicht im Stich lassen werde, aber langfristig Platz für neue Führungspersönlichkeiten machen müsse. Die Tisza-Partei unter Peter Magyar steht nun vor der Herausforderung, ihre Wahlversprechen umzusetzen und das Land aus der politischen Isolation zu führen. Magyar selbst kündigte bereits an, die Beziehungen zur EU zu verbessern und die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen.

Doch Analysten warnen vor den tiefen gesellschaftlichen Gräben, die Orbáns Politik hinterlassen habe. Der Übergang zur Demokratie werde Zeit brauchen, vor allem da Fidesz trotz der Niederlage eine starke organisatorische Basis behält. Orbáns künftige Rolle als Oppositionsführer könnte die politische Landschaft Ungarns weiter prägen, insbesondere wenn er seine Basis mobilisiert und die EU-Kritik fortsetzt. Die EU beobachtet die Entwicklungen genau, da die Freigabe der eingefrorenen Mittel an konkrete Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit geknüpft ist





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