Die letzte Hürde ist genommen: Auch die polnische Finanzaufsicht hat der Übernahme der Commerzbank durch Unicredit zugestimmt. Die außerordentliche Hauptversammlung zur Neubesetzung des Aufsichtsrats ist bereits beantragt – mit Andrea Orcel höchstselbst an der Spitze.

Die letzte Hürde ist genommen: Auch die polnische Finanzaufsicht hat der Übernahme der Commerzbank durch Unicredit zugestimmt. Die außerordentliche Hauptversammlung zur Neubesetzung des Aufsichtsrats ist bereits beantragt – mit Andrea Orcel höchstselbst an der Spitze.

Unicredit hat sämtliche Genehmigungen für die Commerzbank-Übernahme erhalten.das Ruder übernehmen. Als letzte zuständige Behörde habe die polnische Finanzaufsicht der Übernahme zugestimmt, teilte das Institut am Donnerstag in Mailand mit. Jetzt beantragt Unicredit-Chef Andrea Orcel bei dem Frankfurter Dax-Konzern wie angekündigt eine außerordentliche Hauptversammlung, um eigene Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden. Mit seinen Stimmen könnte er die Commerzbank-Spitze um Vorstandschefin Bettina Orlopp austauschen.

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Den Vorsitz will Unicredit-Chef Andrea Orcel selbst übernehmen. Das Frankfurter Geldhaus teilte am Donnerstag mit, Unicredit habe vorgeschlagen, auf einer außerordentlichen Hauptversammlung neun von zehn Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat abzuberufen.