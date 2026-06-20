Ordenstreit zwischen Polen und Ukraine eskaliert: Selenskyj gibt höchste Auszeichnung zurück

Der polnische Präsident Nawrocki erkennt Selenskyj den Orden des Weißen Adlers ab. Dieser schickt ihn zurück und kritisiert die polnische Haltung. Weitere ukrainische Amtsträger folgen dem Beispiel. Der Streit um historische Bewertungen belastet die bilateralen Beziehungen.

Der diplomatische Streit zwischen Polen und der Ukraine um die Vergabe von Auszeichnungen hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Orden des Weißen Adlers, die höchste Auszeichnung Polen s, nach Warschau zurückgeschickt.

Zuvor hatte der polnische Präsident Karol Nawrocki die 2023 an Selenskyj verliehene Ehrung aberkannt. Selenskyj begründete seinen Schritt auf der Plattform X mit einem historischen Seitenhieb. Er schrieb, der Orden sei ein Symbol des höchsten Vertrauens der Republik Polen. Ein solches Symbol brauche Verdienst und Respekt für die Werte, die die Basis der Gesellschaft formen.

Wenn aber die Ansicht bestehe, dass dieses Symbol bei der russischen Zarin Katharina II. , dem italienischen Diktator Benito Mussolini und dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder verbleiben dürfe, dann habe man in der Ukraine dem nichts entgegenzusetzen. Gleichzeitig zeigte sich Selenskyj versöhnlich und betonte, die Ukraine bleibe offen für alle sinnvollen Formate der Zusammenarbeit, um widersprüchliche Auslegungen der schwierigen und schmerzhaften Kapitel der gemeinsamen Vergangenheit zu vermeiden. Der Schritt Selenskyjs löste eine Welle weiterer Rückgaben aus.

Der ukrainische Präsidialamtschef Kyrylo Budanow kündigte an, das Goldene Offizierskreuz des Verdienstordens der Republik Polen zurückzugeben, das er im vergangenen Jahr erhalten hatte. Er sprach von einer unfreundlichen Geste Nawrockis gegenüber dem ukrainischen Volk und einem Geschenk an den Aggressor Russland. Auch Außenminister Andrij Sybiha erklärte, eine Auszeichnung zurückzugeben. Am Abend verzichtete zudem der ehemalige ukrainische Präsident Leonid Kutschma auf den Orden des Weißen Adlers, den er 1997 erhalten hatte.

Er zeigte sich jedoch überzeugt, dass dieser unfreundliche Schritt Nawrockis die Freundschaft der beiden Länder nicht zunichtemachen könne. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk rief Nawrocki und Selenskyj zur Mäßigung auf. Er warnte, der Konflikt zwischen Polen und der Ukraine freue Kremlchef Wladimir Putin und schockiere die Verbündeten. Hintergrund des Streits ist eine Entscheidung Selenskyjs Ende Mai, einer Armee-Einheit den Beinamen Helden der UPA zu verleihen.

Die Ukrainische Aufstandsarmee UPA kämpfte nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die sowjetische Herrschaft, verübte jedoch während des Krieges Massaker an Zehntausenden Polen und Juden in der heutigen Westukraine. Für Polen sind diese Taten bis heute ein traumatisches Kapitel. Nawrocki hatte die Aberkennung des Ordens mit der Verherrlichung der UPA begründet und beteuert, die Entscheidung sei nicht gegen die ukrainische Nation gerichtet und ändere nichts an der strategischen Ausrichtung der polnischen Sicherheitspolitik.

Der Streit eskaliert knapp eine Woche vor einer Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine im polnischen Danzig, was die Bedeutung der bilateralen Beziehungen unterstreicht. Die diplomatischen Verstimmungen zeigen, wie tief die historischen Gräben zwischen beiden Ländern trotz der gemeinsamen Bedrohung durch Russland noch immer sind





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