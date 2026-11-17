Der Mannheimer Stadtrat Julien Ferrat muss 750 Euro Ordnungsgeld zahlen, weil er im Rathaus eine Swinger-Party veranstaltete. Das Verwaltungsgericht lehnte seinen Eilantrag ab.

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat sich am Dienstag mit einem skandalösen Vorfall aus den Reihen der eigenen Politik beschäftigt. Der 35-jährige Stadtrat Julien Ferrat von der Partei Die Mannheimer soll nun 750 Euro Ordnungsgeld zahlen. Die Zahlung ist die Konsequenz für die private Nutzung eines städtischen Sitzungssaals zu einem nichtöffentlichen Anlass, der im August für nationale mediale Aufmerksamkeit sorgte. Die Verwaltung sieht darin einen klaren Verstoß gegen die pflichtgemäße Wahrnehmung seines Amtes als kommunaler Repräsentant.

Rechtliche Grundlage für das Ordnungsgeld

Der Antrag für die Ratsversammlung argumentiert eindeutig, dass der Gemeinderat die zweckentfremdende Nutzung eines städtischen Sitzungsraums für eine unzulässige Veranstaltung missbilligt. Der zentrale Punkt der Ahndung liegt in der behaupteten Verletzung der gemeinderätlichen Treuepflicht. Durch diese Handlung habe Ferrat das Vertrauen seiner Wähler und die Integrität des politischen Gremiums beschädigt. Das festgesetzte Ordnungsgeld in Höhe von 750 Euro soll als Sanktion dienen und ein klares Zeichen gegen die Instrumentalisierung öffentlicher Ressourcen für private Vergnügungen setzen. Die Verwaltung stufte das Geschehen als gravierenden Eingriff in die Ordnung der Stadt ein, der nicht ohne Konsequenzen bleiben durfte.

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Julien Ferrats Verteidigung und Argumentation

Julien Ferrat möchte das verhängte Bußgeld nicht kampflos akzeptieren. In einer detaillierten Stellungnahme an Oberbürgermeister Christian Specht von der CDU versuchte der 35-Jährige, seine Handlungen politisch zu rechtfertigen. Er führte ins Feld, dass es weder eine spezifische Hausordnung noch eine kommunale Satzung gäbe, die eine solche private Nutzung in den Räumlichkeiten des Rathauses explizit verbietet. Ferrat bezeichnete das Treffen als keine rein theoretische Diskussionsrunde, sondern als Veranstaltung mit großem Praxisbezug. Er behauptete, dass durch diese Form der Interaktion wertvolle Erkenntnisse zur konkreten Ausgestaltung eines von ihm geforderten FKK-Swinger-Paradieses in seiner Heimatstadt gewonnen werden konnten. Diese Strategie diente offensichtlich dazu, die Grenze zwischen privatem Vergnügen und politischer Aktivität bewusst zu verwischen.

Der Stadtrat betonte in seiner Begründung, dass die politische Natur des Ereignisses nicht in Frage stehe. Er verwies darauf, dass er bereits seit Längerem mit vollem Körpereinsatz für eine solche Einrichtung in Mannheim kämpft, dies bislang jedoch erfolglos geblieben sei. Die Anwesenheit von zwei Frauen und sechs Männern im Saal sah er als notwendigen Teil der Diskussion. Ferrat versuchte damit, den Vorwurf der Treuepflichtverletzung zu entkräften, indem er die Handlung als direkte Vorbereitung einer politischen Forderung darstellte. Diese Interpretation stieß jedoch bei den anderen Ratsmitgliedern und der Verwaltung auf heftigen Widerstand und wurde als grober Fehlgriff gewertet.

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Abweisung des Eilantrags beim Gericht

Um dem Ordnungsgeld zu entgehen, reichte Julien Ferrat einen Eilantrag gegen Oberbürgermeister Christian Specht beim Verwaltungsgericht Karlsruhe ein. Das Gericht lehnte diesen Antrag jedoch postwendend ab, was die Position des Stadtrats erheblich schwächte. Die Begründung der Richter war klar und unmissverständlich: Ferrat dürfe einen solchen Antrag aus Befangenheit gar nicht selbst stellen. Da er sowohl der Betroffene als auch der Antragsteller war, bestand ein offensichtlicher Interessenkonflikt. Das Gericht sah keine Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Sanktion in einem schnellen Einstweiligen Verfahren zu prüfen, solange die Verfahrensordnung nicht eingehalten wurde. Diese rechtliche Niederlage deutet darauf hin, dass Ferrat um das Ordnungsgeld nicht herumkommen wird, da keine dringenden Gründe für eine Aussetzung der Vollziehung vorlagen.

Die Ablehnung durch die Karlsruhe Richter unterstreicht die Schwere des Vergehens aus rechtlicher Sicht. Es bleibt abzuwarten, wie sich Julien Ferrat finanziell und politisch von dieser Sanktion erholen wird. Kritiker vermuten, dass der politische Schaden in Mannheim weitaus größer ist als die finanzielle Belastung. Die Entscheidung des Gerichts schließt jedoch die Möglichkeit einer weiteren juristischen Eskalation in diesem spezifischen Verfahrensschritt weitgehend aus. Die öffentliche Debatte über die Grenzen des politischen Engagements und die Nutzung städtischer Infrastruktur bleibt weiterhin bestehen.

Auswirkungen auf das politische Klima in Mannheim

Die Affäre hat das politische Klima in Mannheim nachhaltig verändert. Die Nachricht von der Swinger-Party im Rathaus hatte bereits Ende August weit über die Grenzen der Stadt hinaus für Erregung gesorgt. Nun wird die Konsequenz, das Ordnungsgeld, als notwendige Korrektur gewertet. Bürger und Opposition sehen darin eine Bestätigung, dass politische Ämter nicht für private Extravaganzen missbraucht werden dürfen. Für die Stadtverwaltung ist dies ein precedensfall, der künftige Fälle der Zweckentfremdung von Räumlichkeiten schneller ahnden soll. Die Transparenz über die genauen Abläufe im August bleibt jedoch ein Thema, das weiter verfolgt wird. Die Frage, ob es weitere Konsequenzen für die politische Karriere von Julien Ferrat geben wird, steht noch nicht fest, doch die Vertrauensbasis ist erschüttert.