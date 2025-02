ORF-Moderatorin Martina Reuter lässt sich ihre IBAN tätowieren

Die österreichische Moderatorin Martina Reuter hat sich ein außergewöhnliches Tattoo stechen lassen: Ihre IBAN ziert nun ihren Knöchel. Der ungewöhnliche Wunsch entstand aus dem Gedanken, den Fans die Überweisung von Geld für ihre Fußfotos zu erleichtern. Reuter ist stolz auf das Tattoo und betont, dass es in den USA für Aufsehen gesorgt hat.

Die österreichische Moderatorin Martina Reuter hat ihre Fans mit einem neuen Tattoo überrascht. Ihren Knöchel ziert nun ihre IBAN . Dahinter steckt ein durchaus schlüpfriger Gedanke...Geld lässt sich heutzutage auf viele Wege verdienen. Das weiß auch die ORF -Moderatorin Martina Reuter . Die Style-Expertin hat sich neben ihrer Fernsehkarriere ein weiteres Standbein auf OnlyFans aufgebaut – und sich dabei auf ein Körperteil spezialisiert.

Denn vor allem ihre Füße scheinen bei ihren Fans extrem gut anzukommen. Und so setzt die Österreicherin diese nicht nur auf der Erotikplattform, sondern auch bei Instagram immer wieder gekonnt in Szene.Doch neben ihren nackten Füßen sticht dabei auch ein weiteres Detail ins Auge. Neben anderen kleinen Tattoos hat die Moderatorin an ihrem rechten Knöchel eine längere Nummer tätowiert. Hier seht ihr einen Instagram-Post von Martina Reuter. Auf dem zweiten Foto ist das neue Tattoo zu sehen:”. „Vielleicht ist es dem ein oder anderen aufgefallen – ich hab ein paar neue Tattoos“, erklärt Martina Reuter dort. „Ich hab mir unter anderem meine IBAN tätowieren lassen. Damit ihr mir immer gleich was überweisen könnt, wenn ihr was kauft. Das steht jetzt auf meinem Fuß.“ Tatsächlich handelt es sich bei der Nummer um die Bankverbindung ihres Kontos. Das Tattoo hat sie sich, wie sie erzählt, bei ihrem kürzlichen Besuch in New York während der Fashion Week stechen lassen.Anne Wünsche stellt neues Erotikmodel vor – Fans reagieren geschockt: „Sieht aus wie ein Kind!“ Und sogar die US-Amerikaner am Big Apple seien von dem ungewöhnlichen Tattoo-Wunsch der Österreicherin etwas irritiert gewesen: „Ich war das Gesprächsthema!“, so betont Reuter stolz, die in der gleichen Podcast-Folge auch ihre neue Fußcreme bewarb. Mit Fußfotos ein bisschen Geld nebenbei machen – das sei mit der IBAN am Knöchel nun noch einfacher. Reuter freut sich: „Ich find's richtig geil!“ und ergänzt: „Ist jetzt sichtbar auf meinem Fuß. Ich dachte einfach: Ich freu' mich, wenn mir Geld überwiesen wird und deswegen ist meine IBAN jetzt immer bei mir!





