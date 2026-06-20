Original-Lichtschwert aus Star Wars-Set für 6,1 Millionen Dollar versteigert

Das Original-Lichtschwert aus dem Star Wars-Set wurde für 6,1 Millionen Dollar versteigert. Das Requisit stammt direkt aus dem Besitz von Stuart Freeborn und ist einzigartig durch seinen Zustand und seine Herkunft. Es gilt als prägendstes Design der gesamten Star Wars-Saga und diente als Vorlage für zahllose spätere Varianten.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. bietet das Original-Lichtschwert vom Set inklusive der abgetrennten Hand an, die für eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte gebaut wurde.

Der Startpreis liegt bei einer Million Dollar und allein diese Zahl macht deutlich, welchen Stellenwert das Objekt besitzt. Das Lichtschwert gilt als prägendstes Design der gesamten Star Wars-Saga. Es diente als Vorlage für zahllose spätere Varianten und ist bis heute sofort wiederzuerkennen. Anders als viele spätere Requisiten entstand dieses Stück vollständig aus praktischer Handarbeit, ohne digitale Tricks.

Bereits für 6,1 Millionen US-Dollar versteigert. Angesichts der Bedeutung der Szene, der vollständigen Ausstattung und der bevorstehenden 50-jährigen Jubiläumsfeier von Star Wars rechnen viele mit einem ähnlich hohen, wenn nicht höheren Ergebnis, sodass womöglich ein neuer Rekord aufgestellt werden könnte. Ihr habt Lust auf mehr Einblicke hinter die Kulissen? In unserem Star Wars-Video präsentieren wir euch die besten Outtakes: Besonders außergewöhnlich sind der Zustand und die Herkunft des Auktionsobjekts.

Das Lichtschwert stammt direkt aus dem Besitz von Stuart Freeborn, der bei der Original-Trilogie unter anderem für Yoda und zahlreiche Make-up-Effekte verantwortlich war. Jahrzehntelang wurde das Requisit aufbewahrt, ohne jemals öffentlich angeboten zu werden. Für Sammler ist das ein entscheidender Faktor, denn Originale aus der klassischen Trilogie erzielen regelmäßig Spitzenpreise, vor allem wenn sie eindeutig einer Filmszene zugeordnet werden können. Fiasko bei Bares für Rares: Kleinigkeit bringt Verkäufer um sicher geglaubte 4.000 Euro.

Zum Set gehört auch die für den Dreh angefertigte Kunsthand. Diese wurde anhand eines Abgusses von Mark Hamills Hand hergestellt und verfügt noch über den Mechanismus, mit dem das Lichtschwert während der Aufnahme ausgelöst wurde. Die Szene funktionierte vollständig in der Kamera: Hamill hielt einen versteckten Auslöser, der im richtigen Moment Hand und Lichtschwert freigab. Ein Effekt, der heute noch durch seine Direktheit wirkt





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