Original-Lichtschwert aus Star Wars wird versteigert - mit abgetrennter Hand von Mark Hamill

Das ikonische Lichtschwert aus Star Wars Episode IV kommt unter den Hammer. Inklusive der künstlichen Hand von Mark Hamill wird ein Startpreis von einer Million Dollar erwartet. Experten rechnen mit einem neuen Rekord.

Ein außergewöhnliches Stück Filmgeschichte kommt unter den Hammer: das originale Lichtschwert von Luke Skywalker aus Star Wars Episode IV - Eine neue Hoffnung. Die Requisite ist mehr als nur ein Sammlerstück - sie ist das prägendste Design der gesamten Saga und diente als Vorlage für unzählige spätere Versionen.

Besonders spektakulär: Das Auktionshaus bietet das Schwert zusammen mit der abgetrennten Kunsthand an, die für die berühmte Szene in der Müllpresse auf dem Todesstern gebaut wurde. In dieser Szene verliert Luke Skywalker seine rechte Hand, als Darth Vader sie mit seinem roten Lichtschwert abtrennt. Der Startpreis liegt bei einer Million Dollar, und Experten rechnen mit einem Endpreis, der den bisherigen Rekord für ein Star-Wars-Requisit brechen könnte.

Die Herkunft des Objekts macht es noch wertvoller: Es stammt aus dem Besitz von Stuart Freeborn, dem Maskenbildner der Original-Trilogie, der unter anderem Yoda erschuf. Freeborn bewahrte das Lichtschwert jahrzehntelang auf, ohne es jemals öffentlich anzubieten. Für Sammler ist das ein entscheidender Faktor, denn Originale aus der klassischen Trilogie mit eindeutiger Szenenzuordnung erzielen regelmäßig Spitzenpreise.

Die dazugehörige Kunsthand wurde anhand eines Abgusses von Mark Hamills eigener Hand angefertigt und enthält noch den ursprünglichen Mechanismus, der das Schwert während der Aufnahme auslöste. Der Effekt funktionierte vollständig in der Kamera: Hamill hielt einen versteckten Auslöser, der im richtigen Moment Hand und Lichtschwert freigab. Diese handwerkliche Direktheit wirkt auch heute noch beeindruckend. Bereits 2023 wurde ein ähnliches Lichtschwert aus demselben Film für 6,1 Millionen US-Dollar versteigert.

Angesichts der Bedeutung dieser Szene, der vollständigen Ausstattung mit der Hand und des bevorstehenden 50-jährigen Jubiläums von Star Wars im Jahr 2027 rechnen Auktionsexperten mit einem noch höheren Ergebnis. Möglicherweise wird ein neuer Rekord für Filmrequisiten aufgestellt. Der Verkauf findet im Rahmen einer großen Auktion für Film- und Popkultur-Erinnerungsstücke statt.

Fans und Sammler aus aller Welt werden gespannt auf das Gebot warten, denn dieses Lichtschwert ist nicht nur ein Stück Filmgeschichte, sondern ein Symbol für den anhaltenden Kult um die Sternensaga. Die Auktion wird voraussichtlich in den kommenden Wochen stattfinden und verspricht, ein Highlight des Jahres für die Star-Wars-Community zu werden





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