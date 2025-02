Orlando Magic besiegt die Charlotte Hornets

Die Orlando Magic haben die Charlotte Hornets in einem NBA-Spiel besiegt. Paolo Banchero war mit 24 Punkten der Topscorer der Magic.

Die Orlando Magic haben nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit den Schalter umgelegt und sich gegen die ersatzgeschwächten Charlotte Hornets durchgesetzt. Franz Wagner zeigte eine solide Leistung, während Paolo Banchero als Topscorer überzeugte. In den ersten beiden Vierteln taten sich die Magic schwer, ihren Rhythmus zu finden.

Ihre Probleme von der Dreierlinie - nur fünf von 21 Treffer in der ersten Hälfte - verhinderten eine klare Führung gegen die ohnehin dezimierten Hornets, die erneut ohne LaMelo Ball auskommen mussten. Kurz vor der Pause wurde es hitzig: Kentavious Caldwell-Pope und Nick Smith Jr. wurden nach einer verbalen Auseinandersetzung disqualifiziert. Zur Halbzeit blieb die Partie völlig offen. Nach dem Seitenwechsel übernahm Orlando jedoch das Kommando. Mit einem entscheidenden Lauf im dritten Viertel - angeführt von Cole Anthony und Paolo Banchero, die jeweils zwei Dreier versenkten - setzten sich die Magic erstmals zweistellig ab. Von einem 55:55-Gleichstand zog das Team binnen sechs Minuten auf +12 davon und gab die Führung bis zum Schluss nicht mehr her. Banchero beendete das Spiel mit 24 Punkten und acht Rebounds, während Franz Wagner mit 16 Punkten und sieben Rebounds eine wichtige Rolle spielte. Anthony Black lieferte von der Bank starke 18 Zähler. Die Hornets, die mit einer schwachen Wurfquote von 39,5 Prozent zu kämpfen hatten, konnten dem Druck in der zweiten Halbzeit nicht standhalten. Miles Bridges (19 Punkte, acht Rebounds) war der auffälligste Spieler für Charlotte, während Josh Green und Damion Baugh mit jeweils 16 Punkten für offensive Entlastung sorgten. Doch ohne Ballbewegung und sichere Abschlüsse blieb Charlotte auch im neunten der letzten zehn Spiele sieglos. Für die Magic geht es am 21. Februar mit einem Auswärtsspiel bei den Atlanta Hawks weiter (1:30 Uhr deutscher Zeit). Die Hornets treten bereits einen Tag früher bei den Los Angeles Lakers an (4 Uhr deutscher Zeit)





