Orlando Magic kassiert weitere Niederlage - Doncic feiert Lakers-Debüt

Franz Wagner erzielt 37 Punkte, reicht aber nicht für einen Sieg der Orlando Magic. Die Oklahoma City Thunder feierte ihren sechsten Sieg in Folge. Luka Doncic macht sein Debüt für die Los Angeles Lakers.

Die Orlando Magic musste trotz einer starken Leistung von Franz Wagner gegen die Atlanta Hawks eine weitere Niederlage einstecken. Das Spiel in Florida endete mit 106:112 für die Gäste. Seit Weihnachten konnte Orlando keine zwei Spiele in Folge gewinnen und aus den letzten acht Partien wurden sechs verloren. Wagner erzielte 37 Punkte und stellte dabei seinen persönlichen Saisonrekord auf.

Sein Teamkollege Paolo Banchero kam ebenfalls auf 31 Punkte, aber keine weiteren Spieler der Magic trafen zweistellig. Der deutsche Rookie Tristan da Silva steuerte neun Punkte bei. In der Eastern Conference ist Orlando auf Platz neun zurückgefallen und würde damit zumindest noch für die Vor-Playoffs qualifizieren. Einen deutlichen Erfolg feierte die Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein in ihren Reihen. Die Thunder besiegten die New Orleans Pelicans souverän mit 137:101 und feierten ihren sechsten Sieg in Serie. Mit einer Gesamtbilanz von 43 Siegen und nur neun Niederlagen haben sie die beste Bilanz der Liga. Bei den Los Angeles Lakers feierte Superstar Luka Doncic sein mit Spannung erwartetes Debüt. Der Slowene, der zuletzt verletzt war, wurde im ersten Spiel seit seinem spektakulären Wechsel von den Dallas Mavericks nach Kalifornien sporadisch eingesetzt. Beim 132:113-Heimsieg gegen die Utah Jazz erzielte er 14 Punkte, sein Spiel wurde drei Minuten vor Ende des dritten Viertels beendet. Auch die deutsche Mavericks-Legende Dirk Nowitzki war für das Doncic-Debüt nach Los Angeles gereist. «Ich werde mein gesamtes Leben lang ein Mav sein, aber ich musste kommen, um meinen Kumpel Luka Doncic im ersten Spiel seines neuen Kapitels zu unterstützen», schrieb Nowitzki auf der Plattform X.





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

NBA Orlando Magic Franz Wagner Luka Doncic Los Angeles Lakers Oklahoma City Thunder

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NBA: Luka Doncic debütiert für Lakers, Magic verlieren trotz Wagner-ShowLuka Doncic ist offiziell bei den Los Angeles Lakers angekommen. Beim Blowout-Sieg gegen die Utah Jazz gab der Slowene sein Debüt. Franz Wagner und die Orlando Magic verlieren derweil unnötig.

Weiterlesen »

Kommentar zum Doncic-Trade: Die wildeste Wette der NBA-GeschichteLuka Doncic: Kevin Durant und die Bank der Suns erfährt vom Doncic Trade mitten im Spiel.

Weiterlesen »

NBA: Mavericks traden Luka Doncic - die wildeste Wette der Liga-GeschichteLuka Doncic: Kevin Durant und die Bank der Suns erfährt vom Doncic Trade mitten im Spiel.

Weiterlesen »

NBA-Schocker: Doncic wechselt zu den Lakers, Davis nach DallasIn einem der aufsehenerregendsten Transfers in der NBA-Geschichte tauschen die Dallas Mavericks und die Los Angeles Lakers ihre Superstars Luka Doncic und Anthony Davis. Auch der deutsche Basketballspieler Maximilian Kleber wechselt zu den Lakers.

Weiterlesen »

Superstar-Tausch in NBA: Doncic wechselt zu den LakersIn der NBA gibt es einen extrem überraschenden Spielertausch. Beteiligt sind die Superstars Luka Doncic und Anthony Davis – und auch ein Deutscher.

Weiterlesen »

Doncic wechselt zu den Lakers, Davis nach Dallas - NBA-Transfer schockiertIn einer überraschenden Entwicklung tauschen die NBA-Teams Dallas Mavericks und Los Angeles Lakers ihre Superstars Luka Doncic und Anthony Davis. Der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber wechselt ebenfalls zu den Lakers. Der Deal gilt als einer der aufsehenerregendsten Transfers in der Geschichte der NBA.

Weiterlesen »