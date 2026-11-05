Die Orlando Magic starten schwach in die NBA-Saison. Verletzte Stars wie Paolo Banchero und Jalen Suggs sowie ein neuer Offensiv-Stil unter Coach Sean Sweeney sorgen für Probleme.

Die Orlando Magic beginnen mit großen Ambitionen in die neue Basketball-Saison, doch der Start verläuft enttäuschend. Head Coach Sean Sweeney steht vor der Herausforderung, den alten Spieler-Kern zu einer Verbesserung zu führen, doch die Realität sieht anders aus. Trotz eines deutschen Lichtblicks in Form von Franz Wagner bleibt der Erfolg zunächst aus. Die Kombination aus massiven Ausfällen im Kader und einem noch nicht funktionierenden neuen Spielstil sorgt für einen ernüchternden 2-5-Saisonstart.

Verletzungsschaden trifft essenzielle Spieler

Ein zentrales Problem für das Team ist die mangelnde Verfügbarkeit seiner Schlüsselfiguren. Paolo Banchero eröffnete die Saison zwar mit dem vielleicht besten Regular-Season-Spiel seiner Karriere, verletzte sich jedoch direkt im Anschluss an den Knöchel. Er fällt für insgesamt vier bis sechs Wochen aus. Bei Jalen Suggs trat das gleiche Schicksal bereits ein Spiel später ein, wobei seine Pause voraussichtlich kürzer ausfällt als die von Banchero. Auch Anthony Black hat bereits drei Spiele verpasst.

Also read Manipulierte Halloween-Süßigkeiten: 80 Fälle und Verletzungen in Deutschland

Diese fehlende Gesundheit ist in Orlando kein neues Phänomen. Das Management kennt diese Problematik aus den Vorjahren gut. So standen im Zeitraum 2025/2026 drei der vier Topverdiener des Teams lediglich in 19 gemeinsamen Spielen auf dem Court. Diese chronische Verletzungsanfälligkeit verhindert, dass der Kader durch magische Hand beste Gesundheit erfährt und seine volle Potenziale entfalten kann.

Taktischer Wandel unter Sean Sweeney

Der Trainerwechsel von Jamahl Mosley zu Sean Sweeney sollte die Offensive modernisieren. Die Erwartungen waren hoch, doch die Resultate bleiben hinter den Zielen zurück. Während Orlando im Vorjahr beim Offensiv-Rating Rang 18 belegte, rutschte das Team nun auf Rang 23 ab. Dennoch zeigt das Spielbild deutliche Veränderungen. Die Magic setzen konsequenter auf Drive-and-Kick-Situationen als in der Vergangenheit.

Advertisement

Das Ziel ist es, schnell zu attackieren, Paint Touches zu generieren und daraus Dreierwürfe entstehen zu lassen. Orlando setzt dies auch um: Das Team verzeichnet die viertmeisten Drives und nimmt anteilig die viertmeisten Dreier der Liga. Unter Mosley lag Orlando hier noch auf Rang 24. Der taktische Ansatz legt somit mehr Verantwortung in die Hände der besten Spieler, was strategisch sinnvoll ist, aber aktuell noch Probleme bereitet.

Franz Wagners Rolle und offensive Schwächen

Franz Wagner trägt derzeit die größte Last im Angriff. Er spielt viel mehr On Ball (39,3 Prozent) als je zuvor in seiner Karriere und erinnert in seiner Rolle an Deni Avdija in Portland im Vorjahr. Seine Aufgabe ist es, mit seiner Power permanent Richtung Ring zu ziehen und Würfe für sich und andere zu kreieren. Tatsächlich führt Wagner die Liga bei den Drives knapp vor Avdija an und verteilt mit 7,6 Assists mehr denn je.

Dennoch gibt es Kritikpunkte. Wagner produziert aktuell zu viele Ballverluste (4,1 pro Spiel) und sein Scoring enttäuscht mit nur 20,3 Punkten und 41,9 Prozent aus dem Feld. Sein Dreierwurf liegt bei traurigen 20 Prozent, lange Zweier wirft er kaum. Smarte Verteidigungen bauen Mauern vor ihm auf, worauf oft ein guter Konter fehlt. Im Gegensatz zu Avdija ist er auch kein Experte darin, Freiwürfe zu ziehen, was ihn bei hohem Ballbesitz benachteiligt.

Konsequenzen und Ausblick für das Team

Die Mannschaft muss lernen, einfache Looks für Wagner zu generieren, wie Anthony Black nach dem Spiel gegen Boston gestand. Wagner selbst betonte, dass mehr Platz geschaffen werden muss, damit er seinen Mann attackieren kann. Die Verteidiger sinken ab, wenn andere Spieler keine Treffer liefern, was Wagners Situation zusätzlich erschwert.

Advertisement

Orlando nimmt zwar deutlich mehr Dreier als früher, trifft sie aber nicht besser (34,4 Prozent). In nahezu jeder Lineup-Kombination fehlen alternative Wurfoptionen neben Wagner. Solange die Scoring-Probleme bestehen und die Verletztenliste nicht schrumpft, wird es schwer, die Schuhe wieder sauberzubekommen. Der Fokus liegt nun darauf, jeden Drive einzeln anzugehen und Vertrauen in den Wurf zurückzugewinnen.