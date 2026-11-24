Mit zunehmendem Alter verlieren wir Muskelkraft. Doch wie viel wir uns körperlich noch zutrauen können, haben wir selbst mit in der Hand.

1. Oberschenkel: Damit uns bergab nicht die Kraft ausgeht Der Quadrizeps an der Vorderseite des Oberschenkels gehört zu den wichtigsten Muskeln für unsere Mobilität. Er streckt das Knie und übernimmt eine entscheidende Funktion, wenn wir Bewegungen kontrolliert abbremsen müssen.

Das spüren wir beispielsweise beim Treppenabsteigen, Bergabwandern oder Skifahren. Gerade die bremsende Muskelarbeit wird häufig unterschätzt. Kniebeugen und Ausfallschritte. Besonders effektiv ist es, die Abwärtsbewegung bewusst langsam auszuführen.

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Alternativ kann man sich auf eine niedrige Stufe stellen und den gegenüberliegenden Fuß kontrolliert Richtung Boden absenken. Zwei bis drei Durchgänge mit acht bis zwölf Wiederholungen sind ein guter Einstieg. Die Gesäßmuskulatur kann deutlich mehr, als für eine aufrechte Haltung zu sorgen. Der große Gesäßmuskel ist maßgeblich an der Hüftstreckung beteiligt und unterstützt uns beim Bergaufgehen, Beschleunigen und Aufstehen.

Die seitlichen Gesäßmuskeln stabilisieren außerdem unser Becken, wenn wir auf einem Bein stehen, laufen oder die Richtung wechseln. Wie wichtig diese Muskelgruppe ist, zeigt auch eine aktuelle MRT-Untersuchung: Ältere Sprint- und Sprungathleten verfügten über rund 20 Prozent mehr zusammengefasstes Muskelvolumen in Gesäß, Oberschenkeln und Waden als gleichaltrige Kontrollpersonen. Die kleine Vergleichsstudie verdeutlicht, wie unterschiedlich sich Muskulatur im Alter entwickeln kann. Hüftheben, bei dem das Becken aus der Rückenlage angehoben wird, sowie Step-ups auf eine stabile Stufe.

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Seitliche Schritte mit einem Trainingsband ergänzen das Programm und trainieren besonders die seitliche Gesäßmuskulatur. Unsere Wadenmuskulatur arbeitet praktisch bei jedem Schritt. Sie unterstützt den Abstoß beim Gehen und Laufen und kontrolliert die Bewegung des Unterschenkels über dem Fuß. Trotzdem wird sie beim Krafttraining häufig vernachlässigt.

Dabei brauchen wir kräftige Waden nicht nur beim Sport,Wadenheben. Stellen Sie sich aufrecht hin, drücken Sie sich langsam auf die Zehenspitzen und senken Sie die Fersen anschließend kontrolliert ab. Beginnen Sie mit beiden Beinen. Später kann die Übung einbeinig oder mit Zusatzgewicht ausgeführt werden.

Wenn wir über Krafttraining sprechen, denken viele zuerst an Beine, Bauch oder Arme. Dabei spielt die Muskulatur des oberen Rückens eine wichtige Rolle für die Kontrolle unserer Schulterblätter. Dazu gehört unter anderem der große Rautenmuskel. Gemeinsam mit weiteren Muskeln sorgt er dafür, dass sich die Schulterblätter bei Zugbewegungen und beim Führen von Lasten kontrolliert bewegen können.

Das ist beispielsweise wichtig, wenn wir einen schweren Gegenstand zu uns heranziehen, Taschen tragen oder im Alltag wiederholt mit den Armen arbeiten. Rudern mit einem Widerstandsband, Kurzhanteln oder am Kabelzug. Entscheidend ist eine saubere Bewegungsausführung. Die Schulterblätter dürfen sich dabei natürlich mitbewegen und sollten nicht dauerhaft starr nach hinten gezogen werden.

Ob wir einen Koffer anheben, beim Tennis einen Ball schlagen oder beim Laufen die Balance halten: Unsere Rumpfmuskulatur verbindet die Bewegungen von Armen und Beinen. Dabei arbeiten nicht nur die sichtbaren Bauchmuskeln, sondern auch tief liegende Bauchmuskeln, seitliche Rumpfmuskeln und die Rückenmuskulatur zusammen. Entscheidend ist weniger, wie viele Sit-ups wir schaffen, sondern wie gut wir den Oberkörper unter Belastung kontrollieren können. Seitstütz und Bird Dog.

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Beim Bird Dog strecken wir im Vierfüßlerstand einen Arm und das gegenüberliegende Bein aus, ohne das Becken zu verdrehen. Auch der Pallof Press mit einem seitlich befestigten Widerstandsband eignet sich, um die Rumpfstabilität zu trainieren. Wenn ich einen besonders unterschätzten Muskel nennen müsste, wäre es der Soleus, auch Schollenmuskel genannt. Er liegt unter der sichtbaren Wadenmuskulatur und ist wichtig für die Kraftentwicklung beim Abstoß und die Stabilisierung im Stand.

Das Besondere: Der Soleus lässt sich gezielt mit gebeugtem Knie trainieren. Dafür eignet sich Wadenheben im Sitzen, bei dem die Fersen gegen einen angemessenen Widerstand angehoben und langsam wieder abgesenkt werden. Wie viel Training brauchen wir ab 50 wirklich? Die gute Nachricht: Niemand muss täglich eine Stunde im Fitnessstudio verbringen, um mit Krafttraining anzufangen.

Eine kleine Studie aus dem Jahr 2025 untersuchte 22 zuvor wenig aktive Menschen mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren. Bereits nach vier Wochen mit ungefähr fünf Minuten täglichem Training verbesserten sie ihre Kraft in einem standardisierten Test im Mittel um 13 Prozent. Das ist kein Beleg dafür, dass fünf Minuten grundsätzlich ausreichen. Aber es zeigt, dass auch ein kleiner Einstieg messbare Veränderungen ermöglichen kann.

Meine Empfehlung sind zwei feste Krafttrainingseinheiten pro Woche. Ergänzend eignen sich Sportarten, die Ausdauer und Koordination fördern,Wichtig ist, dass das Training mit der eigenen Leistungsfähigkeit wächst. Wenn eine Übung zunehmend leichtfällt, dürfen Widerstand, Bewegungsumfang oder Schwierigkeit schrittweise steigen. Die letzten Wiederholungen können durchaus anstrengend sein, solange die Technik sauber bleibt.

Denn letztlich trainieren wir nicht nur für stärkere Muskeln. Wir trainieren dafür, uns möglichst viele Möglichkeiten offenzuhalten: die anspruchsvollere Wanderroute, den nächsten Ball auf dem Tennisplatz oder einen Skitag, den wir auch am Nachmittag noch genießen können.