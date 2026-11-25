Der FC Bayern München tritt am Mittwoch (25. November) in der Champions League auf den OSC Lille. Die Partie ist nicht im Free-TV, sondern ausschließlich im kostenpflichtigen Stream zu sehen.

Der FC Bayern München tritt am Mittwoch in der Champions League auf den OSC Lille. Die Partie ist nicht im Free-TV, sondern ausschließlich im kostenpflichtigen Stream zu sehen.der nächste Härtetest an: Am Mittwochabend treten die Münchner auswärts gegen den OSC Lille an. Das Spiel können deutsche Fußballfans nur mit kostenpflichtigemAnstoß im Stade Pierre-Mauroy ist um 21.00 Uhr. DAZN beginnt mit der Übertragung bereits um 20.15 Uhr. Moderiert wird die Partie von Freddy Harder, während Max Siebald das Spielgeschehen kommentiert.

Als Experte ist Nils Petersen vor Ort. Der OSC Lille steht vor der Partie gegen die Bayern mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Champions League. Vor dem fünften Spieltag steht der OSC Lille auf dem 35. und somit vorletzten Tabellenplatz in der Königsklasse. Die magere Ausbeute der Franzosen beträgt bisher einen einzigen Punkt aus dem 0:0 gegen FK Bodö/Glimt am vergangenen Spieltag.

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Ein Erreichen der Play-Offs ist für das Team von Trainer Davide Ancelotti rechnerisch zwar noch möglich, aber unwahrscheinlich. Ein Dreier im Heimspiel gegen die Bayern wäre dafür dringend nötig.aktuell mit acht Punkten auf dem 13. Platz der Tabelle. Der deutsche Rekordmeister benötigt nur noch acht Punkte aus den nächsten vier Spielen, um die Play-Offs zu erreichen.

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Erschwert wird die Lage durch die vielen Verletzungen, die die Bayern diese Saison plagen. Zu den Ausfällen rund um Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismael Saibari und Alphonso Davies sind jetzt auch noch Michael Olise und Harry Kane dazugekommen. Besonders bitter: