Oscar Gutierrez ersetzt Loris Cresson beim Kawasaki-Team Pedercini

Das Kawasaki-Team Pedercini setzt bei den kommenden Superbike-WM-Veranstaltungen in Magny-Cours und Barcelona auf den 23-jährigen Oscar Gutierrez. Der Spanier ersetzt Loris Cresson, der das Team nach dem Saisonauftakt in Aragon verließ.

Das Kawasaki-Team Pedercini setzt bei den kommenden Superbike-WM-Veranstaltungen in Magny-Cours und Barcelona auf den 23-jährigen Oscar Gutierrez. Nach der Trennung von Loris Cresson nach dem Saisonauftakt in Aragon tritt das Team aus Norditalien in der Superbike-WM 2022 mit wechselnden Fahrern an. Bisher waren Leon Haslam, Isaac Vinales, Alessandro Delbianco und Brian Vickers am Start. Nur Haslam konnte Punkte einfahren.

Vergangenes Wochenende testete das Pedercini-Team in Barcelona mit dem Spanier Oscar Gutierrez, der einen guten Eindruck hinterließ. Der 23-Jährige war schneller als Oliver König und auf dem Niveau von Tati Mercado, obwohl er weder die Kawasaki ZX-10RR noch die Pirelli-Reifen kannte. In der Spanischen Meisterschaft fährt Gutierrez eine Yamaha R1 mit Michelin-Reifen. Gutierrezes internationale Karriere begann 2014 im Red Bull Rookies Cup, den er in diesem und dem folgenden Jahr auf den Plätzen 12 und 5 abschloss. Damals fuhren vorne Jorge Martin, Joan Mir, Bo Bendsneyder und Fabio Di Giannantonio. \u201cAnschließend machte ich ein Jahr Pause\u201d, erzählte Gutierrez SPEEDWEEK.com. \u201cIch hatte Angebote für die Moto3-WM, aber aus finanziellen Gründen war das nicht möglich.\u201d 2019 und 2020 bestritt Gutierrez die Spanische Supersport-Meisterschaft, die er auf Yamaha in beiden Jahren gewann. Seit 2021 fährt er Superbike. Aktuell liegt er auf dem vierten Gesamtrang, weil er die Rennen in Barcelona verpasst hat. Beim Auftakt in Jerez gewann Oscar beide Rennen. \u201cNatürlich möchte ich Vollzeit Weltmeisterschaft fahren, so schnell wie möglich\u201d, unterstrich der Rookie. \u201cIch arbeite seit vier Jahren mit Yamaha, es wäre auch schön, mit ihnen in die WM zu gehen. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit mit Kawasaki, die ich natürlich wahrnehme.\u201d Pedercini und Gutierrez werden die SBK-Events in Magny-Cours (9.–11. September) und Barcelona (23.–25. September) zusammen bestreiten. Die restlichen Rennen des Jahres soll Haslam fahren, aber das ist noch nicht offiziell bestätigt. Gutierrez ist für Pedercini auch ein Kandidat für den Stammplatz in der Weltmeisterschaft 2023.





