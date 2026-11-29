Die Jury beschreibt Oscar Hoppes Bühnenpräsenz als 'magnetisierend'. Was den Schauspieler in den Augen der Kritiker sonst so besonders macht.

Die Jury beschreibt Oscar Hoppe s Bühnenpräsenz als "magnetisierend". Was den Schauspieler in den Augen der Kritiker sonst so besonders macht. Hamburg - Der Schauspieler Oscar Hoppe ist mit dem mit 10.000 Euro dotierten Boy-Gobert-Preis der Körber-Stiftung ausgezeichnet worden.

"Oscar Hoppe ist ein Gesamtkunstwerk. Als Schauspieler, Musiker und großartiger Mensch entfaltet er eine Bühnenpräsenz, die niemanden kaltlässt", erklärte Kultursenator Carsten Brosda . Damit Theater seine ganze Kraft entfalten könne, brauche es Bühnen wie das Ernst Deutsch Theater, die die relevanten Themen unserer Zeit inszenierten, und es brauche Schauspieler wie Oscar Hoppe, die mit großer Leidenschaft diese mit Leben füllten. Hoppe, 1996 in Dresden geboren, war in der Spielzeit 2025/2026 in "Keine Aufstiegsgeschichte" am Hamburger Ernst Deutsch Theater zu sehen.

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"Oscar Hoppe ist ein beeindruckend virtuoser Schauspieler, der ein faszinierendes Gespür dafür hat, uns in die unterschiedlichsten Lebenssituationen seiner Figuren hineinzuziehen", erklärte die Jury. Seine Bühnenpräsenz sei magnetisierend. Die Körber-Stiftung verleiht den Boy-Gobert-Preis bereits seit 1981 jedes Jahr an ein junges, herausragendes Schauspieltalent an Hamburger Bühnen. Ziel sei, besondere Begabungen am Anfang ihrer Laufbahn zu unterstützen.