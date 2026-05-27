Oscar-Preisträgerin spricht über harte Kritik von Regisseur Iñárritu bei "Babel"

Eine zweifache Oscar-Preisträgerin berichtet von einer tiefgreifenden Erfahrung während der Dreharbeiten zu "Babel", bei der Regisseur Alejandro González Iñárritu ihr gegenüber äußerst deutliche Kritik äußerte. Sie reflektiert über die Auswirkungen auf sie und die Bedeutung von respektvollem, aber anspruchsvollem Arbeiten am Set. Zudem spricht sie über körperliche Einschränkungen und das Vergessen von Fähigkeiten mit dem Alter.

Die zweifache Oscar -Preisträgerin spricht offen über ein einschneidendes Erlebnis während der Dreharbeiten zu " Babel ". Im Bunuel-Theater, beim sogenannten Rendez-vous, erinnerte sie sich an einen Moment am Set, den sie bis heute nicht vergessen hat.

Nach einigen Aufnahmen kam Regisseur Alejandro González Iñárritu auf sie zu und machte kein Blatt vor den Mund. Mit deutlichen Worten sagte er: "Das ist Scheiße. Was soll das? Hier ist nichts.

Diese Szene muss funktionieren, oder der Film funktioniert nicht.

" Die Schauspielerin gab zu, dass ihr das damals zugesetzt habe: "Es wirft einen aus der Bahn. " Gleichzeitig nutzte sie den Moment, um über das Arbeitsklima am Filmset nachzudenken: "Manchmal kann ein Regisseur mit Liebe führen, aber mit unglaublich harter Liebe. Ich denke viel darüber nach, wie wir respektvolle Räume füreinander schaffen können, die trotzdem anspruchsvoll sind - weil wir beim Filmemachen rigoros sein müssen, aber mit Freude.

" Im weiteren Gespräch reflektierte sie auch über körperliche Veränderungen mit dem Alter: "Je älter man wird, desto mehr verkalkt vielleicht die Palette, auf der man spielt, und desto weniger formbar wird sie. " Manche Dinge seien schlicht nicht mehr möglich. Als konkretes Beispiel nannte sie das Stepptanzen: Sie habe früher problemlos steppen können, heute funktioniere das kaum noch.

"Das Traurige ist, dass ich eine Begabung habe, Dinge schnell zu lernen, aber dann eine Art körperliche Demenz bekomme und es wieder vergesse", so die Schauspielerin





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