Oscar Vilhelmsson: Schwere erste Saison bei Preußen Münster - Hoffnung auf Besserung

Oscar Vilhelmsson wechselte mit hohen Erwartungen zu Preußen Münster, wurde aber von Verletzungen geplagt. Der Stürmer hofft auf eine erfolgreiche zweite Saison.

Oscar Vilhelmsson (22, Marktwert 800.000 Euro) wechselte im vergangenen Sommer von Darmstadt 98 zu Preußen Münster mit der Hoffnung, die Mannschaft mit seinen Toren zum Klassenerhalt in der 2.

Bundesliga zu führen. Doch die Saison verlief für den schwedischen Stürmer alles andere als geplant. Statt als Unterschiedsspieler zu glänzen, stand am Ende der Abstieg in die 3. Liga, und Vilhelmsson selbst verbrachte einen Großteil der Saison verletzt im Krankenstand.

Bereits in seinen drei Jahren bei den Lilien fiel er insgesamt 354 Tage aus, und auch in Münster setzte sich das Verletzungspech fort. Muskuläre Probleme, teils rätselhafter Natur, zwangen ihn zu mehreren Pausen - insgesamt fiel er 148 Tage aus. In seinen 17 Einsätzen, von denen keiner über die vollen 90 Minuten ging, erzielte er lediglich zwei Tore: eines in Kaiserslautern (1:4) und eines beim 3:1-Heimsieg gegen Braunschweig.

Die Enttäuschung über die eigene Leistung und den Abstieg ist groß, doch Vilhelmsson zeigt sich kämpferisch. Seine Berater-Agentur Sports360 GmbH betont: Oscar will die Sommerpause nutzen, um wieder voll fit zu werden. Ein Abschied war für ihn nie ein Thema - sein Ziel ist es, in der nächsten Spielzeit entscheidend zum Wiederaufstieg der Preußen beizutragen. Auch Sportdirektor Jan Uphues (38) glaubt an das Potenzial des Angreifers: Oscar bringt Qualitäten mit, die in dieser Liga den Unterschied machen können.

Entscheidend ist, ihn körperlich zu stabilisieren. Dafür arbeitet Vilhelmsson mit einem individuell abgestimmten Trainingsplan, und der Verein steht in engem Austausch mit ihm. Die Mannschaft hat sich in der Abstiegssaison neu formieren müssen, und die Fans hoffen, dass der Schwede im zweiten Anlauf seine Torgefahr ausspielen kann. Neben der sportlichen Entwicklung plant der Verein ein einwöchiges Trainingslager Mitte Juli, das jedoch aus Kostengründen im Inland stattfinden wird.

Der genaue Ort wird in den kommenden Tagen bekanntgegeben. Trotz der schwierigen ersten Saison blickt man bei Preußen Münster optimistisch nach vorne, und Vilhelmsson ist fest entschlossen, sein Potenzial endlich auf dem Platz zu zeigen. Die kommende Saison in der 3. Liga wird für ihn die Chance zur Rehabilitation bieten - und vielleicht gelingt ihm, was in der vergangenen Spielzeit nicht möglich war: die Preußen mit seinen Toren zurück in die 2.

Bundesliga zu führen. Die Hoffnung auf eine erfolgreiche Comeback-Geschichte ist groß, und Vilhelmsson weiß, dass er nun liefern muss. Die Fans drücken die Daumen, dass der lange Stürmer (1,88 m) endlich verletzungsfrei bleibt und seine Klasse zeigen kann





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