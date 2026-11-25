'Parallele Leben' ist das neue Werk des zweifachen Oscarpreisträgers Asghar Farhadi. Mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle erzählt der Film davon, wie das Leben die Kunst beeinflusst und die Kunst sich am Leben bedient.

Eine alternde Schriftstellerin, die nochmal versucht einen Roman zu schreiben, ein junger etwas übereifriger und liebenswert geheimnisvoller Obdachloser, der ihr beim Ausräumen ihrer Wohnung hilft und selbst zum Geschichtenerzähler wird - das ist eine der beiden Ebenen von Asghar Farhadis" Parallele Leben".

Die andere ist die nacherzählte Fantasie der von Isabelle Huppert gespielten Autorin Sylvie, die ihre Nachbarin von gegenüber mit dem Fernglas beobachtet und sich für einen neuen Roman eine Dreiecks-Liebes- und Eifersuchts-Geschichte mit ihr und den beiden Männern in ihrem Umfeld ausmalt. Untreue in der Wohnung gegenüber, eine Frau, die ihren Mann mit ihrem Bruder betrügt - es ist eine Geschichte, die nicht gut enden kann. Aber eben nur eine Geschichte und nicht die Realität.

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Das sechste Gebot, du sollst nicht ehebrechen, war vor fast 40 Jahren das Fundament für Krzysztof Kieślowskis Klassiker"Dekalog, Sechs", der Farhadi als Vorlage für seinen Film diente. Die Grundidee hat der zweifache iranische Oscarpreisträger allerdings auf seine Art weitergesponnen: Was, wenn die Untreue hier erstmal nur reine Erfindung ist? Und was passiert, wenn die echten Menschen gegenüber mitbekommen, was sie als Romanfiguren so alles anstellen?

Ganz ähnlich wie in Almodovars"Bitteres Fest", der ebenfalls im diesjährigen Wettbewerb von Cannes lief, wird auch in Farhadis"Parallele Leben" die erzählte Fantasie einer Geschichte lebendig. Und es wird die Frage gestellt, ob und wie man sich als Künstler oder Künstlerin am Leben anderer bedienen darf und wie Realität die Fiktion beeinflusst.

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"Das ist etwas Unbewusstes", erklärt der Regisseur. "Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber die Auseinandersetzung damit, wie Fiktion und Realität sich gegenseitig beeinflussen, ist mir wichtiger geworden. Ich war lange Zeit eher bekannt für die realistischen Darstellungen in meinen Filmen. Aber was ist Realität überhaupt?

Das ist eine Frage, die ich mir in den letzten Jahren immer häufiger gestellt habe.

" Diese Frage sei letztlich auch das Fundament seiner vergangenen Filme und insbesondere des neuen Filmes, erklärt Farhadi. "Wie real kann eine Geschichte im Kino sein - das ist die große Frage. "Farhadi:"Ich will, dass Menschen anfangen nachzudenken" Dieser großen Frage geht Farhadi hier so facettenreich nach, dass man sich zwar manchmal etwas im Labyrinth dieser ineinanderverwobenen, parallelen Geschichten und Charaktere verirren kann, dabei aber nie die Lust verliert, weiter nach dem richtigen Weg und Ausgang zu suchen.

Es ist ein Film mit vielen kleinen und großen Geheimnissen, eine dramaturgische Meditation über die Kraft der Erzählkunst und ihrer Auswirkungen auf das wahre Leben - im Großen wie im Kleinen.

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"Ich glaube nicht, dass die Kunst die Welt verändern kann - nicht alleine auf jeden Fall", findet Farhadi. Sein Ansatz sei eher klassisch. Kino könne zum Beispiel die Emotionen von Menschen anregen, eine Tragödie könne echte Trauergefühle erzeugen.

"Diese Gefühle nimmt man mit aus dem Kino, das kann zu Gedanken und Überlegungen führen, und so können sich Änderungen entwickeln. Meine Arbeit ist, Menschen eine Anregung mitzugeben. Ich will nicht, das sie genau dieses oder jenes denken, sondern dass sie nach diesem Film anfangen nachzudenken. Das ist der Einfluss von Kunst.

"Wählen Sie NDR.de als bevorzugte Quelle bei Google - so geht'sEin Weltreise-Bus, eine Wolken-WG und der Wunschpunsch: Diese Theater in Norddeutschland zeigen im Advent - und zum Teil bis zum Januar - besondere Geschichten. Für viele symbolisierte Antje den NDR: Radowitz machte das Walross zum Maskottchen des Senders. Nun ist der Hamburger Grafiker mit 90 Jahren verstorben. Im nordfriesischen Wattenmeer versucht ein Forschungsteam, die Geheimnisse des untergegangenen Rungholt zu lüften.

Die Fundstücke sind rund 700 Jahre alt. Diese besonderen Filme kommen bis Ende 2026 noch ins KinoNDR Kultur informiert alle Kulturinteressierten mit einem E-Mail-Newsletter über herausragende Sendungen, Veranstaltungen und die Angebote der Kulturpartner. Melden Sie sich hier an! NDR Kultur können Sie jetzt immer bei sich haben - Livestream, exklusive Gewinnspiele und der direkte Draht ins Studio mit dem Messenger.