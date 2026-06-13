Ösi-Verband verlängert Ralf Rangnicks Vertrag bis 2027

Der Ösi-Verband (ÖFB) hat bekannt gegeben, dass der 67-Jährige, Ralf Rangnick, seinen Vertrag bis Ende 2027 verlängert hat. Sollte Österreich bei der EM 2028 erfolgreich qualifiziert werden, verlängert sich der Vertrag automatisch bis zum Turnier in Großbritannien und Irland.

Der Ösi-Verband (ÖFB) hat bekannt gegeben, dass der 67-Jährige, Ralf Rangnick , seinen Vertrag bis Ende 2027 verlängert hat. Sollte Österreich bei der EM 2028 erfolgreich qualifiziert werden, verlängert sich der Vertrag automatisch bis zum Turnier in Großbritannien und Irland.

Dies war überraschend, da Rangnick zuletzt mit dem italienischen Traditionsklub AC Mailand in Verbindung gebracht wurde, wo er die Rolle des Technischen Direktors übernehmen sollte. In der Vergangenheit hatte Rangnick immer wieder Meinungsverschiedenheiten mit der Verbands-Führung der Österreicher. Die Meinungsverschiedenheiten scheinen nun ad acta gelegt. Der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll sagte in einer Mitteilung: "Ich freue mich sehr, dass wir unseren Fans kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft diese großartigen Nachrichten präsentieren können".

Es ist ein wichtiges Signal für Geschlossenheit und gemeinsame sportliche Ziele. Die nun geschaffene Klarheit ist insbesondere für die Mannschaft von großer Bedeutung. Rangnick hatte die österreichische Nationalmannschaft im Juni 2022 übernommen. Bei der EM 2024 feierte er einen ersten Achtungserfolg, als er das ÖFB-Team zum Gruppensieg und ins Achtelfinale führte (1:2 gegen die Türkei).

Zwei Jahre später qualifizierte er sich mit den Österreichern erstmals für eine Weltmeisterschaft – in den USA, Mexiko und Kanada will das Team nun den nächsten Entwicklungsschritt machen. Und sich danach weiterentwickeln – unter dem Trainer Ralf Rangnick





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