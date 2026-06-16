Osisko Development stärkt Basis für nächsten Entwicklungsschritt bei Cariboo

Osisko Development stärkt die Basis für den nächsten Entwicklungsschritt bei Cariboo mit 2,071 Mio. Unzen wahrscheinlichem Goldreserven, zusätzlichen Ressourcen, starken neuen Bohrergebnissen und Brutto 300 Mio. USD über Wandelanleihen.

Mit 2,071 Mio. Unzen wahrscheinlichem Goldreserven , zusätzlichen Ressourcen , starken neuen Bohrergebnisse n und Brutto 300 Mio. USD über Wandelanleihen stärkt Osisko Development die Basis für den nächsten Entwicklungsschritt bei Cariboo .

Dieses Unternehmen konzentriert sich auf hochwertige, ehemals produzierende Bergbaureviere in Nordamerika. Im Zentrum steht das zu 100% kontrollierte Cariboo-Goldprojekt in Zentral-British Columbia. Ergänzend kommt das Tintic-Projekt in Utah hinzu, das mit Gold- und Kupferpotenzial sowie laufenden kleinmaßstäblichen Aktivitäten zusätzliche strategische Bedeutung besitzt. Cariboo ist der Dreh- und Angelpunkt der Osisko Development-Story.

Das Projekt liegt in einer etablierten kanadischen Bergbauregion, verfügt über wichtige Genehmigungen und profitiert von vorhandener Infrastruktur sowie der Unterstützung zentraler Stakeholder. Cariboo weist 2,071 Mio. Unzen wahrscheinliche Goldreserven bei 3,62 g/t Gold aus. Zusätzlich werden 1,61 Mio.

Unzen Gold in der Kategorie gemessen und angezeigt sowie 1,86 Mio. Unzen Gold in der Kategorie abgeleitet berichtet. Die Ressourcen werden nach Unternehmensangaben exklusive Reserven ausgewiesen. Abgeleitete Ressourcen sind geologisch weniger sicher und dürfen nicht mit Reserven oder höherklassigen Ressourcen gleichgesetzt werden.

Die 2025 veröffentlichte optimierte Machbarkeitsstudie liefert den wirtschaftlichen Rahmen: Im Basisszenario bei 2.400 USD je Unze Gold nennt Osisko Development einen Nachsteuer-NPV5% von 943 Mio. CAD und eine Nachsteuer-IRR von 22,1%. Bei einem damaligen Spot-Preis-Szenario von 3.300 USD je Unze Gold steigt der ausgewiesene Nachsteuer-NPV5% auf 2,1 Mrd. CAD und die IRR auf 38,0%.

Die geplante Produktion liegt laut Studie bei rund 190.000 Unzen Gold pro Jahr über eine Minenlaufzeit von rund 10 Jahren; die AISC werden mit 1.157 je Unze USD angegeben. Baustelle, Infrastruktur und Bohrprogramm: Fortschritt wird sichtbar Im ersten Quartal 2026 setzte Osisko Development die Arbeiten nach einem Arbeitsunfall im Januar im Rahmen eines schrittweisen Wiederanlaufplans fort. Sicherheit und geordnete Wiederaufnahme haben Vorrang. Gleichzeitig wurden wichtige Vorbereitungsarbeiten für Cariboo weitergeführt, darunter Wasseraufbereitung, Abraumlagerflächen, Sedimentbecken und weitere Infrastruktur.

Quelle: Osisko Development Besonders relevant: Osisko meldete bereits rund 2,1 Kilometer Untertageerschließung. Parallel treibt das Unternehmen ein sehr umfangreiches Bohrprogramm voran, mit dem die Lagerstätte besser definiert, neue Zielzonen getestet und die Grundlage für künftige Ressourcen- und Reservenarbeit verbreitert werden soll. Lowhee liefert starke Goldtreffer Die Meldung vom 09. Juni 2026 untermauert den geologischen Reiz von Cariboo.

Das rund 13.684 Meter umfassende Infill-Bohrprogramm in der Lowhee-Zone wurde abgeschlossen. Gebohrt wurde auf einem engen Raster von rund 10 Meter. Ziel war es, die hochgradigen Goldadern besser zu verstehen und die Planungssicherheit für die weitere Minenentwicklung zu erhöhen. Quelle: Osisko Development Die gemeldeten Abschnitte lesen sich stark: unter anderem 44,68 g/t Gold über 1,5 Meter, inklusive 133,62 g/t Gold über 0,5 Meter, sowie 25,78 g/t Gold über 2,5 Meter, inklusive 103,47 g/t Gold über 0,5 Meter.

Zusätzliche Untertagebohrungen lieferten unter anderem 31,64 g/t Gold über 2,0 Meter und 11,21 g/t Gold über 4,9 Meter. Solche Treffer sind keine Garantie für eine spätere Produktion, sie zeigen aber, warum Cariboo weiterhin hohe geologische Aufmerksamkeit verdient. Tintic: Ergänzendes Asset mit ersten Beiträgen im laufenden Jahr Tintic in Utah ist aktuell nicht der Haupttreiber der Investmentstory, bleibt aber eine interessante Ergänzung.

Wichtig ist die korrekte Einordnung: Tintic lieferte bereits 2025 Umsätze und steuerte auch im ersten Quartal 2026 wieder Erlöse bei





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