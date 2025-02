Der 1. FC Osnabrück ist seit dem Amtsantritt von Marco Antwerpen eine wahre Achterbahnfahrt in der 3. Liga. Nach einem düsteren Start mit nur elf Punkten aus 17 Spielen, steht die Mannschaft nun mit 25 Punkten auf Platz 15 und kann sich über die sechste ungeschlagene Begegnung freuen. Ein wichtiger Beitrag zum Erfolg war das Tor des Tages gegen Borussia Dortmund II, das durch ein exaktes Training und die Taktik des Trainers erzielt wurde.

Osnabrück ist seit dem Amtsantritt von Marco Antwerpen die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga. Das ist kein Zufall, was auch das Tor des Tages gegen Borussia Dortmund II bewies. In der Tat sah es Anfang Dezember nach dem 17. Spieltag richtig duster aus. Läppische elf Punkte nach 17 Spielen bedeuteten den letzten Platz, das rettende Ufer endlose acht Punkte in der Ferne. Doch dann kam Marco Antwerpen und mit ihm der Erfolg. Sechs ungeschlagene Spiele und 14 Punkte später steht Osnabrück mit 25 Punkten auf Platz 15 und damit über dem Strich. 'Ich hätte es jetzt auch nicht gedacht, dass wir so schnell da rauskommen', wunderte sich selbst Antwerpen etwas. Dabei war denn die Ecke, die zum Tor führte, war genau so einstudiert. 'Wir trainieren jetzt die ganze Woche, und unser Co-Trainer Frithjof Hansen, der freut sich extrem darüber, weil er das so einstudiert hat. Geiles Tor.' Wiemann lauerte nach der Hereingabe von Dave Gnaase am zweiten Pfosten und köpfte freistehend ein. In der B-Note gab es freilich Abzüge, da sein Kopfball eher verunglückte und über seinen linken Fuß den Weg ins Tor fand. Er selbst krachte obendrein noch in den Pfosten. 'Bei der Ecke, die zum Tor geführt hat, haben unsere trainierten Abläufe super funktioniert', bestätigte Wiemann die einstudierte Variante. 'Ich musste den Ball nur noch einnicken. Bloß der Pfosten war danach etwas zu nah dran. Ich bin froh, dass ich mich dabei nicht schlimmer verletzt habe.' Den befürchteten Pferdekuss kann er aber ohnehin in Ruhe auskurieren, denn er hatte zuvor schon seine fünfte Gelbe Karte kassiert und fehlt bei Hannover II am kommenden Samstag.





