Osnabrück gewinnt klar gegen Hannover 96 II

Osnabrück hat am Samstagabend Hannover 96 II mit 5:1 im Heimspiel besiegt. Der SC Osnabrück dominierte das Spiel von Anfang an und erzielte in der ersten Hälfte drei Tore. In der zweiten Hälfte wurde die Führung durch weitere Treffer von Goguadze und Kayo ausgebaut. Für Hannover 96 II blieb es beim einzigen Treffer von Chakroun in der 53. Minute.

Die Partie beginnt mit einer frühen Chance für die Gäste, als Niehoff eine Flanke auf Müller bringt, dessen Schuss jedoch im letzten Moment geblockt wird. Hannover kann zu Beginn gut mithalten, doch Osnabrück erarbeitet sich zunehmend Vorteile und geht in der 29. Minute durch Niklas Niehoff in Führung. Ein perfekter Pass von Kehl findet Niehoff, der aus elf Metern ins linke Eck trifft. Nur acht Minuten später erhöht Bryang Kayo auf 2:0.

Kayo zieht am linken Strafraumeck in die Mitte und schießt aus 16 Metern halbhoch in die rechte Ecke. Kurz vor der Halbzeit schwächt Hannover sich selbst, als Noel Aséko Nkili nach einem Foul Gelb-Rot sieht. Im zweiten Durchgang kämpft Hannover weiter und kommt in der 53. Minute durch Husseyn Chakroun zum Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß landet der Ball bei Chakroun, der aus 16 Metern ins Tor zirkelt. Doch die Hoffnung währt nicht lange. In der 75. Minute stellt Nikky Goguadze den alten Abstand wieder her. Henning spielt Goguadze mit einem Heber frei, der Stürmer trifft aus knapp 16 Metern ins linke Eck. Nur sieben Minuten später trifft Goguadze erneut, diesmal per Kopf nach einer Ecke. Den Schlusspunkt setzt Bryang Kayo in der 88. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages. Nach einem starken Ballgewinn von Kehl spielt Goguadze Manu frei, der uneigennützig auf Kayo querlegt. Dieser schiebt ins leere Tor ein. Hannover 96 II verliert somit klar gegen Osnabrück und bleibt weiter tief im Abstiegskampf. Osnabrück hingegen kann sich mit diesem Sieg weiter von den Abstiegsrängen absetzen und bleibt auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen





Fußball SC Osnabrück Hannover 96 II

