Osram H7 LED-Scheinwerfer – bis zu 450 % mehr Helligkeit und volle Legalität

Mit einem einfachen und sauberen Prozess lässt sich die H7-Lampe innerhalb weniger Minuten auf LED-Technik umrüsten. Durch die Integration der LEDEC02 Error Canceller im Anschlusslichtsystem entfällt das Quetschen, die Lampen sind straßenzulässig und stehen mit einer bis zu 6-fachen Lebensdauer und bis zu 60 % geringer Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen Halogenlampen in Konkurrenz.

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Mehr dazu lesen SieDer H7-Scheinwerfer lässt sich in wenigen Minuten auf LED umrüsten, er passt 1:1 wie die originale Halogenlampe. (Symbolbild)Wer nachts auf der Autobahn oder einer unbeleuchteten Landstraße unterwegs ist, kennt den Moment: Das Licht reicht gerade so weit, wie man es braucht – und eigentlich bräuchte man doppelt so viel. Halogenlampen sind seit Jahrzehnten Standard, aber gemessen an dem, was moderne LED-Scheinwerfer heute leisten, wirken sie wie eine Taschenlampe neben einem Flutlicht.

Das Problem: LED-Lampen zum Nachrüsten sind in Deutschland nicht immer straßenzugelassen. Wer erwischt wird, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern auch den Verlust des Versicherungsschutzes. Kein Wunder, dass viele Autofahrer lieber beim schwachen Halogen bleiben. Osram verspricht mit dem Night Breaker LED Speed H7 450 eine Lösung für beides – bis 450 % hellere LED-Scheinwerfer und volle Legalität. Ob das Versprechen hält, schauen wir uns an





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