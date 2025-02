Osram Night Breaker Smart: Super hell und günstig - LED-Scheinwerfer-Test

Super hell und top günstig: Osram Night Breaker Smart H4 LED - Ihr Fahrzeug benötigt H7-LED? Lässt sich Ihr Auto mit LED-Lampen nachrüsten? So prüfen Sie die Kompatibilität! Redaktionell ausgewählte Top-Angebote

In diesem Artikel: Super hell und top günstig: Osram Night Breaker Smart H4 LED Ihr Fahrzeug benötigt H7-LED? Lässt sich Ihr Auto mit LED-Lampen nachrüsten? So prüfen Sie die Kompatibilität! Redaktionell ausgewählte Top-Angebote Bessere Sicht, längere Lebensdauer und geringerer Stromverbrauch, es gibt viele gute Gründe, sein Auto mit einem LED-Scheinwerfer nachzurüsten.

Bei den allermeisten Gebrauchtwagen ist es kein Problem, alte Halogenlampen gegen moderne LED-Lampen vom Typ H4 oder H7 von Osram und Philips zu tauschen. Nur ganz alte Fahrzeuge verfügen teilweise noch nicht über die benötigten technischen Voraussetzungen. Der Wettbewerb zwischen Philips Ultinon und Osram Night Breaker sorgt für immer hellere Leuchten und sinkende Preise. Jetzt gibt es die im Vergleich zur gesetzlichen Mindestanforderung 330 % helleren Scheinwerfer Osram Night Breaker Smart günstiger denn je. Sie wurden speziell entwickelt, um noch mehr Fahrzeuge abzudecken. Super hell und top günstig: Osram Night Breaker Smart H4 LED Dank innovativen kompaktem Design bieten die LED-Scheinwerfer Osram Night Breaker Smart bis zu 330% mehr Helligkeit für eine noch breitere Palette an Gebrauchtwagen. Hellere Scheinwerfer erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr, durch eine deutlich bessere Sicht und Sichtbarkeit auf der Straße. Die Farbtemperatur von rund 6000 Kelvin erzeugt ein modernes, angenehm weißes Licht. Obendrein punktet eine LED-Scheinwerferlampe wie Night Breaker Smart mit bis zu 60 % weniger Energieverbrauch als eine herkömmliche Halogenlampe. Auch wenn die Anschaffungskosten im ersten Moment hoch erscheinen, kann sich die Investition aufgrund der bis zu sechsfach längeren Lebensdauer schnell rentieren. Allerdings sollten Sie vor dem Umstieg unbedingt die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug prüfen und sicherstellen, dass die verbaute LED-Nachrüstlampe auch tatsächlich straßenzugelassen ist – gleich mehr zum Kompatibilitäts-Check bei Osram und Mitstreiter Philips. Die beiden Marktführer liefern sich einen Helligkeits- und Preiskampf. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet Osram Night Breaker Smart. Für die H4-Lampe zahlen Sie bei Globus derzeit nur 79,99 Euro. So günstig gab es die bis zu 330 % helleren Scheinwerfer noch nie. Bester Preis: Osram Night Breaker Smart H4 LED für 79,99 Euro bei Globus Zum Vergleich: Osram Night Breaker Smart H4 für 97 Euro bei Amazon Ihr Fahrzeug benötigt H7-LED? Für welchen Lampentyp Ihr Fahrzeug ausgelegt ist, H4 oder H7, zeigen die Kompatibilitätslisten bei Osram und Philips – gleich mehr dazu. Den besten Preis für moderne H7-LED-Scheinwerfer zum Nachrüsten bietet hier Osram Night Breaker Gen 2 für bis zu 230 % hellere Scheinwerfer. Amazon verlangt dafür momentan nur 89,95 Euro. Nur wenige Euro mehr kosten die H7-LED-Lampen Philips Ultinon Pro6000 Boost, die sogar bis zu 300 % helleres Licht bieten, die es bei Amazon für 93,99 Euro inklusive Versand gibt. Osram Night Breaker Gen 2 H7 bis 230 % heller für 89,95 Euro bei Amazon Gleicher Preis: Osram Night Breaker Gen 2 H7 für 89,85 Euro bei elv.de Alternative: Philips Ultinon Pro6000 Boost H7 bis 300 % heller für 93,99 Euro bei Amazon Übersicht über LED-Scheinwerferlampen von Osram und Philips bei Amazon Lässt sich Ihr Auto mit LED-Lampen nachrüsten? So prüfen Sie die Kompatibilität! Bei LED-Scheinwerfern zum Nachrüsten unterscheidet man zwischen den Lampentypen H4 und H7. Welche Lampen Ihr Fahrzeug benötigt, können Sie der Bedienungsanleitung Ihres Autos oder einer Google-Suche entnehmen. Es geht aber auch einfacher: Sowohl Osram als auch Philips bieten entsprechende Listen für Ihre LED-Lampen an. Ob sich Ihr Fahrzeug mit Philips Ultinon Pro6000 oder Pro6000 Boost nachrüsten lässt, verdeutlicht die Kompatibilitätsliste von Philips. Natürlich ermöglicht auch Osram einen Überblick über Nachrüstoptionen mit Osram Night Breaker. Hier finden Sie die Kompatibilitätsliste von Osram. Wer handwerklich geschickt ist, kann die LED-Scheinwerfer selbst nachrüsten. Wir empfehlen allerdings die Fahrt zur Werkstatt, wo LED-Leuchten in aller Regel ohne viel Aufwand gegen die alten Halogenlampen getauscht werden können





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Ledscheinwerfer Nachrüstung Osram Nightbreakersmart H4 H7 Sicherheit Helligkeit Preis Vergleich Philips Ultinon Topangebote

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rabattschlacht geht weiter: 300% hellere LED-Scheinwerfer Philips Ultinon vs. Osram Night BreakerNürnberg - Helle Scheinwerfer können vor Unfällen schützen. Die meisten Autos lassen sich mit modernen LED-Scheinwerfern nachrüsten. Bis zu 300 % mehr Helligkeit bringen Osram Night Breaker und Philips Ultinon Pro6000 Boost, die sich einen Preiskampf liefern.

Weiterlesen »

ams OSRAM-Aktie nach schwachem Jahresabschluss dennoch stark: ams OSRAM erwartet gedämpften Beginn des neuen JahresDer Halbleiterhersteller ams OSRAM hat im vierten Quartal etwas weniger umgesetzt, konnte aber den Verlust eingrenzen.

Weiterlesen »

Osram & Philips in Preisschlacht: 300 % hellere LED-Scheinwerfer Ultinon Pro6000 Boost nie günstigerNürnberg - Helle LED-Scheinwerfer können vor Unfällen schützen. Wer sein Fahrzeug mit modernen Scheinwerfern nachrüsten möchte, profitiert von einem Rabattangebot für die 300 % helleren Philips Ultinon Pro Boost Gen 2.

Weiterlesen »

EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM erzielt Einsparungen über Plan, €12 Mio. positiven FCF in 2024, Umsatz u. Profitabilität im Q4 über der Mitte der Prognosespanne, erwartet für 2025 FCF von mehr als €100 Mio.EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis ams-OSRAM AG: ams OSRAM erzielt Einsparungen über Plan, €12 Mio. positiven FCF in 2024, Umsatz u. Profitabilität im Q4 über der Mitte

Weiterlesen »

LED Scheinwerfer Nachrüsten: So werden Sie Autofahrer mit mehr SichtIn Deutschland sind Autos im Schnitt 10,3 Jahre alt – ein neuer Rekord! LED Scheinwerfer Nachrüsten kann die Sicht deutlich verbessern. Osram Night Breaker und Philips Ultinon Pro6000 Boost bieten bis zu 300% mehr Helligkeit für einen günstigeren Preis.

Weiterlesen »

JEFFERIES stuft AMS-Osram auf 'Buy'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf 'Buy' mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Analyst Janardan Menon verwies in einer am Freitag vorliegenden

Weiterlesen »