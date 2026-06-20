Ein Bericht zeigt, dass die ostdeutschen Bundesländer seit 2022 ihre Rüstungsexporte massiv gesteigert haben, vor allem durch Lieferungen an die Ukraine. Im bundesweiten Vergleich bleiben sie jedoch strukturell zurück und sind stark von einem einzigen Markt abhängig.

Neue Daten der Bundesregierung belegen einen dramatischen Wandel im deutschen Rüstungsexport seit dem Beginn des Ukraine-Krieg es. Während die ostdeutschen Bundesländer vor 2022 nur eine untergeordnete Rolle spielten, sind sie heute stark von Lieferungen an die Ukraine abhängig.

Thüringen exportierte 2019 noch für lediglich 30.000 Euro nach Brasilien, 2025 sollen es bereits 225,3 Millionen Euro ausschließlich für die Ukraine sein. Ähnlich entwickelte sich Mecklenburg-Vorpommern, das sich von Lieferungen nach Ägypten hin zur Ukraine orientierte. Diese Verschiebung geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die die wichtigsten Empfängerländer je Bundesland abfragte. Die Zahlen beziehen sich auf tatsächlich erfolgte Lieferungen, nicht auf erteilte Genehmigungen.

Im bundesweiten Vergleich bleiben die ostdeutschen Länder jedoch deutlich hinter den westlichen Standorten zurück. Schleswig-Holstein lieferte 2024 allein nach Singapur Waren im Wert von 570,2 Millionen Euro, Bremen nach Ägypten für 825,3 Millionen Euro und Niedersachsen mit 672,8 Millionen Euro ebenfalls大量 an die Ukraine. Der Unterschied liegt weniger in den absoluten Mengen als in der Struktur: Der Osten ist nahezu ausschließlich auf die Ukraine fokussiert, während im Westen ein breiteres Spektrum an Abnehmern bestehen bleibt.

Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern weisen seit 2022 kaum andere nennenswerte Exportdestinationen auf. Dieser ostdeutsche Boom ist damit stark politisch und kriegsgetrieben und birgt ein hohes Risiko, sollte sich die Lage in der Ukraine ändern. Die westdeutsche Rüstungsindustrie hingegen stützt sich auf langjährige Kundenbeziehungen und diverse Märkte. Die Entwicklung löst politische Debatten aus.

Der sachsen-anhaltische Ministerpräsident Reiner Haseloff betonte, dass der Osten nicht nur Soldaten stellen, sondern auch von Rüstungsinvestitionen profitieren solle. Dagegen kritisiert Sören Pellmann von der Linksfraktion, dass westdeutsche Rüstungskonzerne mit westdeutschem Geld global töten würden. Er lehnt einen weiteren Ausbau der Rüstungsindustrie im Osten ab, da dies die Region in die falsche Richtung lenke und von der fortschreitenden Deindustrialisierung ablenke





berlinerzeitung / 🏆 10. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rüstungsexport Ostdeutschland Ukraine-Krieg Bundesregierung Linksfraktion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

+++ 07:11 Museumsdirektorin soll Kunst geraubt und Besatzern übergeben haben +++Ukraine-Krieg im Liveticker

Read more »

+++ 07:43 UN: Hunderte Gewalttaten russischer Truppen gegen Kinder in der Ukraine +++Ukraine-Krieg im Liveticker

Read more »

+++ 08:14 Trump soll Ukraine-Hilfe an europäische Unterstützung bei Straße von Hormus knüpfen +++Ukraine-Krieg im Liveticker

Read more »

+++ 08:45 Drohnenangriff auf Moskau soll der größte seit Kriegsbeginn sein +++Ukraine-Krieg im Liveticker

Read more »