Eine Analyse von Finanz-Szene zeigt, dass Sparkassen in Ostdeutschland ihren Kunden signifikant niedrigere Zinsen zahlen als der bundesweite Median. Grund ist das einfache Geschäftsmodell mit niedrigen Verwaltungskosten und einem Fokus auf Immobilienkredite statt auf regionales Wirtschaftswachstum.

haben ihren Sitz in Ostdeutschland. Zu diesem Ergebnis kommt Finanz-Szene, die die im Oktober 2026 vorliegenden Abschlüsse von 327 deutschenDas Rätsel des Erfolgs dieser Sparkassen ist nicht schwer zu entziffern.

Sie zahlen deutlich geringere Zinsen auf ihre Kundeneinlagen. So verzinst beispielsweise die Stadt- und KreissparkasseDas ist nicht viel mehr als ein Drittel der Zinshöhe von 0,94 Prozent, die im Median alle Sparkassen in Deutschland zahlen. Da stellt sich die Frage, ob sie als öffentlich-rechtliche Anstalten mit einem Gemeinwohlauftrag nicht auch an das Wohl ihrer Kunden denken sollten. Da das Geschäftsmodell der meisten ostdeutschen Sparkassen recht einfach ist, sind ihre Verwaltungskosten relativ niedrig.

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Das personalintensive Kreditgeschäft fällt deutlich hinter den Kundeneinlagen zurück. Bei der Sparkasse Leipzig ebenso wie bei der Sparkasse Prignitz betragen die Kundenkredite nur etwas mehr als die Hälfte der Kundeneinlagen. Der andere TeilDie Sparkassen haben den Auftrag, die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Dies geschieht durch die Vergabe von Krediten an Unternehmen in ihrer jeweiligen Region.