Österreich: Abschaffung der Klebevignette ab 2027 und Preisanstieg

Österreich stellt 2027 vollständig auf die digitale Vignette um. Die letzte Klebevignette gilt bis 31. Januar 2027. Der Preis für Pkw steigt auf 108,90 Euro.

Die österreich ische Bundesregierung hat den entscheidenden Schritt zur Modernisierung der Mautsysteme getan und offiziell bekanntgegeben, dass das traditionelle Klebeetikett, das seit Jahrzehnten die Windschutzscheiben von Pkw ziert, abgeschafft wird. Dieser historische Wandel bedeutet das Ende der farbigen Vignetten, die in den Nachbarländern Deutschland, Schweiz und Österreich lange Zeit als Inbegriff des Urlaubsbeginns galten und deren Anbringen und späteres Entfernen zu einem lästigen Ritual für Millionen Autofahrer wurde. Die vollständige Digitalisierung der Mauterhebung in Österreich ist ein zentrales Element der neuen Mobilitätsstrategie, die darauf abzielt, Prozesse zu beschleunigen und die Nachhaltigkeit im Straßenverkehr zu fördern.

Digitaler Umstieg und Enddatum der Klebevignette

Der Übergang von der analogen zur digitalen Lösung erfolgt in einem klar definierten Zeitrahmen, der für alle Nutzer absolute Planungssicherheit bietet. Wer derzeit noch eine feuerrote, gültige Klebevignette aus dem Jahr 2026 an der Windschutzscheibe seines Fahrzeugs angebracht hat, darf diese bis zum 31. Januar 2027 uneingeschränkt nutzen. An diesem exakten Datum fällt der Vorhang endgültig, und der Verkauf sowie die Zulassung der klassischen, physischen Vignetten auf der österreichischen Autobahninfrastruktur wird eingestellt. Ab dem 1. Februar 2027 gilt ausschließlich die digitale Variante, was bedeutet, dass die Mautpflicht über elektronische Systeme und Verknüpfungen mit dem Kfz-Kennzeichen abgewickelt wird.

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Praktische Vorteile und technische Umsetzung der ASFINAG

Die Betreibergesellschaft ASFINAG, die für die Finanzierung und den Unterhalt der Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich verantwortlich ist, hat die technischen Details der Umstellung präzisiert und betont, dass der digitale Wandel insbesondere den Komfort der Verkehrsteilnehmer verbessern soll. Autofahrer müssen sich zukünftig keine Gedanken mehr über das mühsame Abkratzen alter, ausgebleichter Aufkleber machen oder Klebereste auf der Scheibe beseitigen, was nicht nur Zeit spart, sondern auch die Ästhetik des Fahrzeugs erhält. Zusätzlich plant das Unternehmen die Einführung von Servicefunktionen wie einem integrierten Erinnerungssystem für die Verlängerung, die Möglichkeit eines Abonnements für regelmäßige Zahlungen sowie eine automatische Verlängerung der Mautberechtigung, um unbeabsichtigte Mautüberschreitungen und damit verbundene Bußgelder zu vermeiden.

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Mobilitätspolitik des BMIMI und Position der ÖVP

Das österreichische Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, kurz BMIMI, begründet die Entscheidung mit dem Ziel einer modernen und nachhaltigen Mobilität, die den digitalen Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Joachim Schnabel, der Verkehrssprecher der ÖVP, erklärte bereits Ende 2025 bei der Ankündigung des Ausstiegs aus der Klebevignette, dass dieser Schritt nicht nur der Digitalisierung dient, sondern auch die Effizienz im Straßenverkehr steigert. Die politischen Entscheidungsträger sehen in der Abschaffung der physischen Marken einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Bürokratie und zur Förderung einer technologisch fortschrittlichen Infrastruktur, die besser mit den Entwicklungen im Bereich der vernetzten Mobilität Schritt hält.

Preisanpassung und finanzielle Auswirkungen für Pkw-Fahrer

Ein zentraler Aspekt der neuen Regelung betrifft die Höhe der Mautgebühren, wobei die österreichische Jahresvignette 2027 für Pkw einen Preis von 108,90 Euro haben wird. Im Vergleich zum Vorjahr, als die Jahresgebühr bei 106,80 Euro lag, ergibt sich daraus eine Erhöhung um exakt 2,10 Euro. Während die genauen Preise für die Kurzzeitvignetten für das kommende Jahr noch nicht final feststehen, stellt die Preisanpassung für viele Urlauber eine direkte finanzielle Konsequenz der Digitalisierung dar. Die ASFINAG stellt zudem sicher, dass auch Nutzer ohne Internetzugang die digitale Maut berechnen können, indem sie die Möglichkeit besteht, die elektronische Version analog an Tankstellen oder Mautstellen zu erwerben, wodurch keine Gruppe vom digitalen Angebot ausgeschlossen wird.