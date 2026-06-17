Österreich besiegt Jordanien bei WM mit 3:1 und feiert ersten Sieg seit 1990

Österreichs Nationalmannschaft gewinnt gegen WM-Neuling Jordanien mit 3:1 und sichert sich den ersten WM-Sieg seit 1990. Spielbericht mit allen Toren und wichtigen Szenen.

Österreich s Nationalmannschaft hat unter Trainer Ralf Rangnick einen erfolgreichen Auftakt bei der Weltmeisterschaft gefeiert. Das Team bezwang WM-Neuling Jordanien mit 3:1 und sicherte sich damit den ersten Sieg bei einer WM seit 1998.

Dabei erwies sich der Außenseiter als wesentlich hartnäckiger, als es das Endergebnis vermuten lässt. Die Führung für Österreich resultierte aus einem sehenswerten Spielzug in der 21. Minute, als Werder-Spielmacher Xaver Schlager aus rund 20 Metern den Ball mit einem Schlenzer in die lange Ecke zum 1:0 verwertete. Zuvor hatte Jordanien defensiv sicher gestanden und die Österreicher vor Probleme gestellt.

Nach dem Rückstand wurden die Jordanier sogar aktiv und kamen durch einen Kopfball von Olwan an die Latte (22. ) und einen abgeblockten Schuss von Al-Taamari (34. ) zu guten Gelegenheiten. Zur Halbzeitpause standen drei Torschüsse für Jordanien lediglich einem für Österreich gegenüber.

Kurz nach Wiederanpfiff gelang den Jordaniern der verdiente Ausgleich. Nach einem Ballverlust von Schlager konterte Jordanien und Olwan konnte aus naher Distanz unbedrängt abziehen. Der Schuss prallte vom Innenpfosten ins Tor, was den ersten WM-Treffer Jordaniens bedeutete (50. ).

Österreich war geschockt und fand lange Zeit keine Antwort. Das Spiel fehlte an zündenden Ideen, aus dem offenen Spiel entstanden kaum Chancen. Die Entscheidung fiel schließlich durch einen standardmäßigen Effekt. In der 76.

Minute beförderte der jordanische Verteidiger Al Arab eine Ecke unglücklich ins eigene Tor zum 2:1 für Österreich. Zuvor war ein Treffer von Marko Arnautović (71. ) wegen Handspiels von Stefan Posch zurückgenommen worden. Der Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich bewertete dies kritisch und meinte, es sei kein absichtliches Handspiel gewesen, der Treffer hätte zählen müssen.

Den Schlusspunkt setzte Arnautović in der zwölften Minute der Nachspielzeit, als er einen nach Handspiel gegebenen Elfmeter sicher zum 3:1-Endstand verwandelte. Für Österreich ist dies der erste Sieg bei einer Weltmeisterschaft seit dem 19. Juni 1990, als die USA mit 2:1 bezwungen wurden. Das Team von Ralf Rangnick trifft in der nächsten Partie am Montag um 19 Uhr auf Titelverteidiger Argentinien. Jordanien spielt am Dienstag um 5 Uhr gegen Algerien





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