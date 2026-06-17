Im Auftaktspiel der Gruppe J besiegte Österreich Jordanien mit 3:1. Nach einem frühen Vorsprung, einem Gleichstand durch das erste WM‑Tor Jordaniens und einem umstrittenen, aber annullierten Tor von Arnautović, sicherte ein Eigentor und ein späten Elfmeter den historischen Sieg, der die Österreicher nach 36 Jahren zum ersten WM‑Gewinn führt.

Im Auftaktspiel der Gruppe J der WM 2026 traf Österreich unter Trainer Ralf Rangnick auf den WM-Neuling Jordanien {{{{{{{. Das : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : die beiden Teams nach 30 Minuten ein unmittelbares Duell im Mittelfeld.

Der gebürtige Bremer Florian Schlager zog in der 21. Minute an einem schnellen Ballwechsel teil und legte den Ball, der bereits 20 Meter vor dem Tor nach einer präzisen Flanke von Mayoral, die weite Ecke über die Torlinie. Dieser unvorhergesehene Treffer setzte die Österreicher früh in Führung und ließ das Spiel für die Jordaner sofort dramatischer werden. Jordanien, das bis dahin durch eine kompakte Defensive beeindruckte, antwortete dank einer aggressiven Pressing-Strategie, die den Ösen die Ballkontrolle abnahm.

In der 22. Minute hatte Stürmer Maher Olwan beinahe das Ergebnis umgekehrt, als sein Kopfball die Latte traf. Kurz darauf folgte ein Schuss von Ahmed Al‑Taamari, der von Verteidiger Valentino Löwenherz abgewehrt wurde. Trotz dieser Chancen blieb die Jordanier‑Mannschaft bis zur Halbzeitpause bei drei Schussversuchen, während die Österreicher lediglich einen einzigen Schuss auf das Tor abgaben.

Der Rückstand erzielte Jordanien in der zweiten Halbzeit den verdienten Ausgleich: Nach einem Ballverlust von Schlager stürmte die jordanische Offensive nach vorne, Olwan fand im Strafraum Raum, um aus kurzer Distanz abzuschießen. Der Ball prallte vom Innenpfosten ab und rollte über die Torlinie, was den historischen ersten WM-Tortreffer Jordaniens markierte und das Spiel mit 1:1 ausglich. Im weiteren Verlauf des Spiels schien Österreich jedoch das Ruder zu verlieren.

Die Offensiven der Österreicher hatten kaum Durchschlagskraft, und das einzige klare Torchance entstand aus einem Standardsituationsdruck. In der 71. Minute gelang es Marko Arnautović, den Ball im Netz zu versenken, jedoch wurde das Tor nach einer VAR‑Überprüfung wegen eines Handspiels von Konrad Posch aufgehoben. Der Schiedsrichter Patrick Ittrich erklärte nach dem Spiel, dass das Handspiel nicht absichtlich war und das Tor eigentlich hätten zählen dürfen.

Kurz darauf, in der 76. Minute, drückte Jordanien den Ball mit einer missglückten Ecke ins eigene Tor, wodurch Österreich erneut in Führung ging und das Spiel mit 2:1 zu ihren Gunsten veränderte. In den Schlussminuten des Spiels setzte sich dann das Drama fort. In der Nachspielzeit, in der 90.

+12‑Minute, trat ein verletzter Bremer, der bereits sein Vierteljahrhundert im Trikot hinter sich hatte, ins Spiel. Er verwandelte einen Strafstoß, der aufgrund einer Handvolleyballsituation geraten war, souverän zum 3:1. Dieser Treffer bescherte Österreich den ersten WM‑Sieg seit dem 19. Juni 1990 gegen die USA.

Mit diesem Erfolg steht Österreich nun im weiteren Verlauf der Gruppenphase vor einer entscheidenden Begegnung am Montag um 19.00 Uhr gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien, während Jordanien am Dienstagmorgen um 05.00 Uhr gegen Algerien antreten muss. Der Sieg belebt nicht nur das Selbstvertrauen des Teams, sondern gibt auch dem Trainer Rangnick die Möglichkeit, seine Taktik weiter zu verfeinern und die Offensivkraft zu erhöhen, die im bisherigen Turnierverlauf noch etwas schwach wirkte.

Die österreichische Nation feiert inzwischen den lang ersehnten Triumph, der nach mehr als drei Jahrzehnten zurückliegt, und blickt optimistisch auf die kommenden Aufgaben, während Jordanien trotz der Niederlage den ersten historischen WM‑Treffer feiern kann und motiviert in das nächste Spiel geht





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