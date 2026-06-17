Österreich feiert historischen WM-Sieg nach 36 Jahren - Fans verärgert durch Streaming-Probleme

Österreichs Fußballnationalmannschaft hat bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 1998 einen historischen Sieg errungen. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick besiegte Turnier-Außenseiter Jordanien mit 3:1 und feierte damit ihren ersten WM-Sieg seit dem 19. Juni 1990. Allerdings gab es mächtig Fan-Frust bei den Streaming-Zuschauern aus Österreich - wegen eines schwarzen Bildschirms. Am kommenden Montag trifft Österreich auf Weltmeister Argentinien mit Superstar Lionel Messi.

Österreich feiert historischen WM-Sieg nach 36 Jahren - aber Fans verärgert durch Streaming-Probleme . Nach einer Wartezeit von 36 Jahren hat Österreich s Fußballnationalmannschaft bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 1998 einen historischen Sieg errungen.

Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick besiegte Turnier-Außenseiter Jordanien mit 3:1 und feierte damit ihren ersten WM-Sieg seit dem 19. Juni 1990. In der Startelf standen mit Konrad Laimer (Bayern-Star) und David Alaba (Ex-Münchner, Real Madrid) zwei gestandene Spieler. Zunächst brachte Werder-Spielmacher Romano Schmid die Österreicher in Führung, bevor Jordanien durch Ali Olwan ausglich.

Doch ein Eigentor von Yazan Al-Arab brachte Österreich erneut in Führung. In der 12. Minute der Nachspielzeit traf Marko Arnautović per Elfmeter zum Endstand.

'Es war enorm wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass wir dieses Spiel noch gezogen haben', betonte Österreichs Cheftrainer Rangnick. Allerdings gab es mächtig Fan-Frust bei den Streaming-Zuschauern aus Österreich - wegen eines schwarzen Bildschirms. Während der zweiten Halbzeit kam es beim Livestream des Österreichischen Rundfunks (ORF) wegen technischer Probleme zu wiederholten Ausfällen, wodurch viele Fans den Treffer zum 2:1 nicht sehen konnten.

'Die enorme Menge der Anfragen machte eine ad-hoc-Behebung entsprechend schwerer. Betroffen ist ORF On und der Zugang zu den Livestreams', erklärte der ORF in einer Stellungnahme. Am kommenden Montag trifft Österreich auf Weltmeister Argentinien mit Superstar Lionel Messi (38/Inter Miami), der beim 3:0 gegen Algerien gleich drei Tore erzielte.

'Gott sei Dank hat er das zum Auftakt gemacht und - hoffen wir - nicht nächste Woche', sagte Österreich-Kapitän Alaba. Sein Keeper Alexander Schlager (30) betont mit einem Schmunzeln: 'Prinzipiell bin ich eher der Ronaldo-Typ. Aber Messi ist ein Spieler, der über so, so viele Jahre so gute Leistungen gebracht hat. Das wäre vermessen, irgendwas dagegen zu sagen.





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