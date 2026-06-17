Österreich gewinnt mit Mühe 3:1 gegen WM-Neuling Jordanien

Österreich startet mit einem knapp 3:1-Sieg gegen Jordanien in die WM. Nach einem Eigentor und einem späten Elfmeter sichert sich das Team von Ralf Rangnick drei Punkte trotz eines überraschend starken Auftritts des Underdogs.

Österreich hat sein erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft gegen Jordanien mit 3:1 gewonnen, kämpfte dabei aber überraschend schwer. Ein Eigentor musste helfen: Ralf Rangnick und seine Österreich er haben bei der lang ersehnten WM-Rückkehr mit viel Glück ihre Auftakthürde gemeistert.

Die Mannschaft des deutschen Teamchefs bestand ihre erste Bewährungsprobe auf der großen Bühne gegen den Neuling Jordanien nur mit Mühe und gewann beim Comeback nach 28 Jahren mit 3:1 (1:0) - das Ziel K.o. -Runde ist für Kapitän David Alaba und Co. nun greifbar. Im Spiel in Santa Clara musste sich der Favorit zunächst gegen die mutigen Jordanier in Geduld üben, ehe Romano Schmid (20. ) Österreich mit einem Traumtor beim ersten WM-Auftritt seit 1998 erlöste.

Bei seinen Teamkollegen brachen alle Dämme, als Schmid nach seinem sehenswerten Treffer zur Bank stürmte und in einer Jubeltraube verschwand. Ali Olwan (50. ) bescherte Jordanien danach einen historischen Moment und sorgte für den ersten Treffer des Landes bei einer Weltmeisterschaft. Doch Yazan Al-Arab mit einem Eigentor (77.

) und Marko Arnautovic per Handelfmeter (90. +12) schenkten dem ÖFB-Team den Sieg. Gegen die flinken Jordanier, die bei ihrer WM-Premiere einen engagierten Auftritt zeigten, gerieten die Österreicher mehrmals ins Schwimmen. Im nächsten Duell mit ...

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