Österreich gewinnt WM-Spiel gegen Jordanien mit 3:1

Österreich hat ihr erstes WM-Spiel gegen Jordanien mit 3:1 gewonnen. Der Favorit musste sich zunächst in Geduld üben, ehe Romano Schmid Österreich mit einem Traumtor erlöste. Ali Olwan bescherte Jordanien danach einen historischen Moment und sorgte für den ersten Treffer des Landes bei einer Weltmeisterschaft.

Österreich gewann ihr erstes WM-Spiel gegen Jordanien mit 3:1 , aber es war kein einfacher Sieg. Der Favorit musste sich zunächst in Geduld üben, ehe Romano Schmid Österreich mit einem Traumtor erlöste.

Ali Olwan bescherte Jordanien danach einen historischen Moment und sorgte für den ersten Treffer des Landes bei einer Weltmeisterschaft. Doch Yazan Al-Arab und Marko Arnautovic schenkten dem ÖFB-Team den Sieg. Gegen flinke Jordanier, die bei ihrer WM-Premiere einen engagierten Auftritt zeigten, gerieten die Österreicher mehrmals ins Schwimmen. Im nächsten Duell mit reichlich Bundesliga-Power und dem ehemaligen Stuttgarter Sasa Kalajdzic startete die ÖFB-Auswahl im San Francisco Bay Area Stadium in das WM-Abenteuer.

Der erste Abschluss gehörte dann aber dem Underdog: Ein Konter landete bei Ehsan Haddad, der den Ball jedoch aus kurzer Distanz ans Außennetz jagte. Rangnick hatte im Vorfeld trotz der Favoritenrolle vor einem "unangenehmen Gegner" gewarnt - als solcher entpuppte sich das Team von Trainer Jamal Sellami bei seiner WM-Premiere auch. Österreich bestimmte zwar weitestgehend das Geschehen auf dem Platz, konnte aus dem Ballbesitz jedoch kein Kapital schlagen.

Jordanien ließ sich auch durch den Gegentreffer nicht entmutigen, eine Doppelchance durch Ali Olwan und Mousa Al-Tamari vereitelten Torhüter Alexander Schlager und Philipp Lienhart. Rangnick versuchte nach der Pause neue Impulse in der Offensive zu setzen und brachte Arnautovic für Kalajdzic. Doch Jordanien blieb zunächst die aktivere Mannschaft und wurde belohnt: Mit seinem Treffer sorgte Olwan für Ekstase bei den lautstarken Fans auf den Rängen.

Der vermeintliche Underdog ließ in der Folge nicht nach, Arnautovic schlug zu - der Treffer zählte aufgrund eines vorherigen Handspiels von Stefan Posch jedoch nicht. Unglücksrabe Alarab half wenig später nach





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Österreich Jordanien WM-Spiel 3:1 Romano Schmid Ali Olwan

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