Österreich: Klebervignette entfällt ab 2027 zugunsten digitaler Lösung

Österreich führt 2027 die Klebevignette ab. Nur noch die digitale Vignette der ASFINAG gilt an Autobahnen. Details zu Kosten, Ablauf und Ausnahmen.

Österreich schränkt ab dem Jahr 2027 die traditionellen Mautsysteme an den Autobahnen grundlegend ein. Die Bundesregierung hat beschlossen, den Verkauf der klassischen, auf das Glas zu klebenden Vignette endgültig einzustellen. Dieser Schritt markiert den vollständigen Wechsel zu einem digitalen System, das die Verwaltung und Erhebung der Mautgebühren modernisieren soll.

Abschaffung der Klebevignette in Österreich

Die Betreibergesellschaft ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) bestätigt die geplante Umstellung für den Zeitraum ab Januar 2027. Mit diesem Datum gilt in Österreich ausschließlich die digitale Variante der Mautgenehmigung an den Autobahnen. Die historischen bunten Aufkleber, die jahrelang ein unverkennbares Merkmal der österreichischen Straßenlandschaft waren, werden somit zur Vergangenheit gehören. Die ASFINAG teilt mit, dass die alte Klebevariante ab diesem Zeitpunkt nicht mehr ausgegeben wird. Der Fokus liegt nun auf einer rein digitalen Erfassung der Nutzerschaft.

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Vorteile und Funktionen des digitalen Systems

Für Autofahrer verspricht der Wechsel zu mehr Komfort und weniger Aufwand im Alltag. Der lästige Prozess des Abziehens, des sorgfältigen Aufbringens und vor allem das mühsame Entfernen alter Klebereste von der Windschutzscheibe entfällt vollständig. Die Bundesregierung sieht in diesem Schritt einen wichtigen Baustein für moderne und nachhaltige Mobilität im Land. Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMIMI) unterstreicht diese Entwicklung als Teil der strategischen Modernisierung.

Zusätzlich zu den reinen Mautfunktionen bieten die neuen digitalen Lösungen erweiterte Dienstleistungen. Nutzer können künftig von einem integrierten Erinnerungsservice profitieren, der vor dem Auslaufen der Genehmigung warnt. Es stehen auch Abomodelle zur Verfügung, die eine automatische Verlängerung der Mautgenehmigung ermöglichen. Diese Funktionen sollen die Nutzung der österreichischen Autobahnen für Pendler und Urlauber reibungsloser gestalten und menschliche Fehler bei der Manuellverwaltung minimieren.

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Stakeholder-Positionen und politische Einordnung

Die Initiative zur Abschaffung stieß bereits auf breite politische und öffentliche Aufmerksamkeit. Der Verkehrssprecher der ÖVP, Joachim Schnabel, hatte den Auslauf der Klebevignette Ende 2025 bereits im Vorfeld kommuniziert. Die Argumentation konzentriert sich dabei stark auf die Effizienzsteigerung und die Anpassung an die digitalen Standards der heutigen Zeit. Kritiker oder Befürworter wurden in den vorliegenden Informationen nicht spezifisch genannt, doch die politische Linie ist eindeutig auf die Digitalisierung ausgerichtet.

Die ASFINAG als zuständige Stelle stellt sicher, dass der Übergang technisch sauber vollzogen wird. Sie bleibt die primäre Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Mautpflicht. Die klare Ansage der Betreibergesellschaft lässt keinen Zweifel daran, dass die Übergangsphase geplant ist und die alten Systeme parallel nicht länger unterstützt werden. Dies dient der Rechtssicherheit für alle Fahrer, die sich auf die neuen Regeln einstellen müssen.

Internationale Einordnung und Ausnahmen

Im direkten Vergleich zu den Nachbarländern zeigt sich ein unterschiedliches Bild bei der Mauterhebung. In der Schweiz existiert weiterhin die Möglichkeit, zwischen der klassischen Klebevignette und der digitalen E-Vignette zu wählen. Eine Abschaffung der physischen Variante ist dort bislang nicht vorgesehen. Autofahrer, die am traditionellen Ritual festhalten möchten, können in der Schweiz weiterhin die Klebevignette erwerben. Diese kostet dort wie die digitale Version 40 Schweizer Franken, was einem Betrag von rund 43 Euro entspricht.

Die Gültigkeit der Schweizer Vignette beginnt am 1. Dezember des Vorjahres und endet am 31. Januar des Folgejahres. Während Österreich also den Weg der vollständigen Digitalisierung geht, bleibt die Schweiz dual aufgestellt. Dies bietet internationalen Touristen unterschiedliche Wahlmöglichkeiten, je nachdem, wie sie mit Technologie umgehen möchten. Für Reisende nach Österreich bedeutet die Änderung ab 2027 jedoch zwingend den Umstieg auf die digitale Variante.

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Kaufmöglichkeiten ohne Internetzugang

Ein häufiges Bedenken bei der Einführung digitaler Systeme betrifft den Zugang zu Technologie. In Österreich wurde jedoch sichergestellt, dass auch Personen ohne Internetzugang die Mautgenehmigung erwerben können. Die ASFINAG erlaubt den Verkauf der digitalen Variante auf einem analogen Weg. Käufer können die Vignette beispielsweise direkt an Tankstellen oder an speziellen Mautstellen erhalten.

Diese Regelung stellt sicher, dass die Mautpflicht für alle Autofahrer unabhängig von ihrer digitalen Affinität erfüllt werden kann. Die physische Darstellung der digitalen Genehmigung wird also weiterhin möglich sein, albeit nicht als selbstklebender Aufkleber, sondern als analog erworbenes digitales Produkt. Dieser Ansatz berücksichtigt die unterschiedlichen Lebensrealitäten der Nutzer in Österreich und verhindert eine soziale Benachteiligung bei der Einhaltung der Mautgesetze.