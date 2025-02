Die Koalitionsverhandlungen zwischen der FPÖ und der ÖVP in Österreich sind gescheitert. Neuwahlen werden notwendig, die zu einer unsicheren politischen Zukunft führen. Die ÖVP versucht nun, eine Regierung der Mitte mit SPÖ und Neos zu bilden.

Österreich erlebt eine politische Krise, da die Koalitionsverhandlungen zwischen der FPÖ und der ÖVP gescheitert sind. FPÖ -Chef Herbert Kickl, der sich bereits als „Volkskanzler“ bezeichnet hatte, informierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen über den Abbruch der Gespräche. Diese Entwicklung führt zu Neuwahlen , bei denen die FPÖ , die im September bereits die stärkste Kraft war, voraussichtlich ihre Position weiter ausbauen könnte.

Eine Experten-, Minderheits- oder Übergangsregierung wird gebildet, die von den demokratischen Parteien geduldet wird. Es ist geplant, diese Übergangsphase mit der Führung der ÖVP unter Interimskanzler Alexander Schallenberg zu verwalten. Die ÖVP versucht nun wieder, mit der sozialdemokratischen SPÖ und den liberalen Neos eine Regierung der Mitte zu bilden. Solche Verhandlungen dieser Mitteparteien waren bereits im Januar gescheitert.Mehr als 130 Tage nach der Nationalratswahl gibt es in Österreich also immer noch keine neue Koalition. Die politische Labilität legt sich zur Unzeit über die Alpenrepublik, die Situation ist angespannt. Die Wirtschaft lahmt, die Finanzen sind klamm, und über viele Projekte und Reformen müsste rasch entschieden werden. Bundespräsident Van der Bellen will am Abend verkünden, wie es weitergeht.





