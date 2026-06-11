Österreich qualifiziert für die WM 2022

Die österreichische Nationalmannschaft hat am Freitagabend in der letzten Qualifikationspartie gegen Slowenien den Gruppensieg perfekt gemacht und damit die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 perfekt gestellt. Österreich ist damit für die neunte WM-Endrundenteilnahme qualifiziert.

Die österreich ische Nationalmannschaft hat am Freitagabend in der letzten Qualifikation spartie gegen Slowenien den Gruppensieg perfekt gemacht und damit die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 perfekt gestellt.

Österreich ist damit für die neunte WM-Endrundenteilnahme qualifiziert. Die größten Erfolge bei Weltmeisterschaften waren der dritte Platz 1954 und Rang vier 1934. Nach dem Vorrunden-Aus 1998 verpasste die Mannschaft sechs WM-Turniere in Folge, ehe nun die Rückkehr gelang. Auch bei Europameisterschaften machte Österreich zuletzt mit den Achtelfinaleinzügen 2021 und 2024 auf sich aufmerksam.

Patrick Pentz (Brøndby IF), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen), David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid CF), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (SV Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05), Stefan Posch (1.

FSV Mainz 05), Alexander Prass (TSG 1899 Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia FC), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (FC Bayern München), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (SV Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg), Marko Arnautović (FK Roter Stern Belgrad), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Saša Kalajdžić (LASK)





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